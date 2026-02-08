आज 8 फ़रवरी 2026 वृष राशिफल: व्यक्तिगत प्रयासों में बेहतर रहेंगे, भावनात्मक रिश्तों में धैर्य बढ़ाएंगे

वृष - सेवाक्षेत्र से जुड़े जन अधिक अच्छा प्रदर्शन करेंगे. नीतिगत मामलों में धैर्य दिखाएंगे. अन्य की अपेक्षाओं पर खरे उतरने की कोशिश होगी. पेशेवर रुटीन बनाए रखेंगे. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. खानपान की सात्विकता पर ध्यान दें. तार्किकता और मेहनत से कार्य साधें. लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं. निवेश पर नियंत्रण रखेंगे. बहकावे में न आएं. क्षमाशील बने रहेंगे. उधार के लेनदेन से बचें. तैयारी से आगे बढ़ें. तार्किकता और सूझबूझ बढ़ाएं. वादा वचन के पालन में सहज रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- विविध प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. समकक्षों से सामंजस्यता रखेंगे. नौकरीपेशा अपेक्षित स्थिति बनाए रखेंगे. अवरोधों को धैर्य व सूझबूझ से दूर करेंगे. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. मेहनत पर भरोसा बढ़ेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक विषयों में उतावली न दिखएं. अनुशासन बनाए रहें. व्यवस्था मजबूत रखें. योजनानुसार कार्य करें. नियम पालन बढ़ाएं. लोभ प्रलोभन से बचें. चर्चा संवाद में शामिल होंगे. हितलाभ पूर्ववत् रहेगा.

प्रेम मैत्री- अपनी बात कहने हिचक अनुभव करेंगे. रिश्तों में संकोच बना रह सकता है. निजी मामलों में स्पष्टता लाएं. त्वरित प्रतिक्रिया देने से बचें. जरूरी सूचना संभव है. व्यक्तिगत प्रयासों में बेहतर रहेंगे. भावनात्मक रिश्तों में धैर्य बढ़ाएंगे. सबके प्रति सम्मान का भाव बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- ध्यान योग बनाए रखें. रुटीन संवारें. जिम्मेदारियों पर ध्यान दें. मनोबल उत्साह रखें. परिश्रम पर जोर दें. स्वास्थ्य से समझौता न करें.

शुभ अंक : 2 6 और 8

शुभ रंग : श्वेत

आज का उपाय : सूर्यदेव की पूजा करें. अर्घ्य दें. सूखे फलों का प्रसाद वितरण करें. ओम् घृणि सूर्याय नमः जपें. नियम अनुशासन रखें.

