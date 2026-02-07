scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 7 फ़रवरी 2026 वृष राशिफल: वृषभ राशि वाले व्यक्तिगत प्रयासों में बेहतर बने रहेंगे, नौकरी में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 7 February 2026, Taurus Horoscope Today: पेशेवर प्रयास फलेंगे.  बहकावे में न आएं.  लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं.  निवेश पर नियंत्रण रखें.  चर्चा संवाद में तैयारी पर जोर बढ़ाएं.  संबंधों में तालमेल रहेगा. 

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृष - करियर कारोबार में दबाव बढ़ सकता है.  मामले लंबित रखने से बचें.  कार्यगति सहज बनाए रखेंगे. अधिकारियों के निर्देशों का पालन करेंगे.  सेवाक्षेत्र के विषयों में फोकस बढ़ाएंगे.  मेहनत व समय प्रबंधन में रुचि बढ़ाए रहेंगे.  लोभ प्रलोभन और प्रभाव में न आएं.  समकक्षों का भरोसा जीतेंगे.  व्यक्तिगत प्रयासों बेहतर रहेंगे. वाणी व्यवहार तर्कशील रहेगा.  कर्मठता और लगन से आगे बढ़ेंगे.  अवरोधों को धैर्यपूर्वक दूर करेंगे.  सक्रियता और संतुलन से आगे बढ़ेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- जिम्मेदारी से आगे बढ़ाएंगे.  नौकरी में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे.  सफलता का प्रतिशत सामान्य रहेगा.  नियम पालन बढ़ाएंगे.  तथ्यों पर बल बनाए रखें.  परिश्रम पर भरोसा बढ़ेगा. 

धन संपत्ति- सतर्कता से कार्य करेंगे.  पेशेवर प्रयास फलेंगे.  बहकावे में न आएं.  लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं.  निवेश पर नियंत्रण रखें.  चर्चा संवाद में तैयारी पर जोर बढ़ाएं.  संबंधों में तालमेल रहेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

करियर कारोबार आगे बढ़ेंगे, कार्यक्षमता में वृद्धि होगी
वृषभ: कार्यक्षेत्र में स्थितरता आएगी, मेहनत का फल प्राप्त होगा
धन लाभ का योग है, आपका सम्मान और बढ़ेगा
जोखिम लेने से बचें, करना होगा ये एक काम
Taurus zodiac sign health and family advice for today
वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

प्रेम मैत्री- मन की बात को कहने में संकोच बढ़ेगा.  सबके प्रति आदर सम्मान रखें.  भावनाओं के प्रदर्शन उतावली न दिखाएं. चर्चा संवाद में देरी न करें.  व्यक्तिगत प्रयासों में बेहतर बने रहेंगे.  भावनात्मक रिश्तों में सजग रहेंगे.  रिश्तों में संतुलन बढ़ाएंगे.  निजी मामलों में स्पष्टता लाएं. 

स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक संकेतों पर जोर दें.  निरंतरता बनाए रखें.  स्वास्थ्य की अनदेखी से बचें.  ध्यान प्राणायाम की आदत बनाए रहें.  रुटीन संवारें. 

Advertisement

शुभ अंक : 6, 7, 8 और 9  

शुभ रंग :  फिरोजी

आज का उपाय : भगवान महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. क्षमाभाव रखें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement