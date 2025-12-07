आज 7 दिसंबर 2025 वृष राशिफल: उन्नति के अवसर बढत पर बेने रहेंगे, बचत पर फोकस होगा

वृष- कुल परिवार के मामलों को गति देंगे. बचत व बैंकिंग के कार्य बनेंगे. संग्रह संरक्षण को बढ़ावा देंगे. संपर्कों का लाभ उठाएंगे. आस्था एवं भक्ति बढ़ाएंगे. संबंधियों से तालमेल रहेगा. अनुभवियों से सलाह लेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. निंरतरता पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत गतिविधियां बढें़गी. धर्म में रुचि लेंगे. मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं. धनधान्य से संबंधित कार्य बनेंगे. सभी मामलों में तेजी बनी रहेगी. कार्य व्यापार में प्रभाव बनाए रखेंगे. जोखिम उठा सकेंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक गतिविधियां बल पाएंगी. कारोबारी चर्चा में प्रभावी रहेंगे. सहज प्रयासों को गति देंगे. योग्यजन इच्छित प्रस्ताव व परिणाम प्राप्त करेंगे. पेशेवरों की स्थिति मजबूत बनी रहेगी. वातावरण सहज रहेगा.

धन संपत्ति- लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. प्रबंधन में सुधार होगा. व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखेंगे. आर्थिक समृद्धि को बल मिलेगा. उन्नति के अवसर बढत पर बेने रहेंगे. बचत पर फोकस होगा. रहन सहन उच्च रहेगा.

प्रेम मैत्री- स्वजनों का समर्थन पाएंगे. रिश्तों में विश्वास बना रहेगा. व्यक्तिगत संबंध बेहतर रहेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. मित्रों से भेंट मुलाकात होगी. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. भरोसा बढ़ेगा. वाणी व्यवहार में सकारात्मक रहेंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. कुटुम्बियों का साथ पाएंगे. साहस व विश्वास बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़प्पन से काम लेंगे. लाभ बढ़त पर बना रहेगा. आत्मविश्वास बल पाएगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक : 6 7 और 9

शुभ रंग : श्वेत

आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्यं दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. बड़ा सोचें.

