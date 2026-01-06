आज 6 जनवरी 2026 वृष राशिफल: लाभ के अवसर बढ़ेंगे, कार्य विस्तार के विषयों में रुचि रखेंगे

वृष- कार्यक्षेत्र में अतिजोखिम लेने से बचें. पहल पराक्रम बनाए रखें. बंधुजनों से स्नेह विश्वास बढ़ाएं. सामाजिक मामले हल होगे. महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होंगी. सहकारिता पर जोर रहेगा. वाणिज्यिक विषयों में दूरदर्शिता रखेंगे. साहस पराक्रम राह बनाएंगे. पेशेवर मामले पक्ष में बनेंगे. मेलजोल में रुचि दिखाएंगे. भाईचारे को बल देंगे. करीबियों का समर्थन मिलेगा. शिक्षा के प्रयास फलेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. दीर्घजीवी योजनाएं संवरेंगी. आपसी मतभेद न बढ़ने दें.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. संपर्क संचार प्रभावी रहेगा. पेशेवरों से संवाद संवारेंगे. विभिन्न योजनाओं को गति देंगे. लंबित कार्य पक्ष में बनेंगे. नियमों की अनदेखी न करें.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष बेहतर बना रहेगा. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. कार्यविस्तार के विषयों में रुचि रखेंगे. योजनाओं को गति मिलेगी. परस्पर मान सम्मान बढ़ाए रहेंगे. लापरवाही से बचें.

प्रेम मैत्री- प्रिय सहयोगी होंगे. बड़ों का सम्मान रखेंगे. रिश्तों में विनम्रता व सहजता रहेगी. भावनात्मक विषयों में सहजता से निर्णय लेंगे. मित्र का भरोसा जीतेंगे. मनप्रसन्न रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त हांगे. सुखद परिणाम बनेंगे. रक्त संबंधी सहयोगी रहेंगे. प्रेम नेह को बल मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास बढ़ेगा. व्यक्तित्व संवार पाएगा. संकोच दूर होगा. वाणी व्यवहार संवरेगा. उत्साह विश्वास से आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : कांसे के समान

आज का उपाय : हनुमानजी को चोला चढ़ाएं. गुड़ चना और मिष्ठान्न बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. साहस बढ़ाएं.

