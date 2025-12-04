scorecardresearch
 
आज 4 दिसंबर 2025 वृष राशिफल: उद्योग व्यवसाय में अपेक्षा से अच्छे बने रहेंगे, चहुंओर सफलता मिलेगी

Aaj ka Vrishabh Rashifal 4 December 2025, Taurus Horoscope Today: आर्थिक सहजता बढे़ी. नेतृत्व संभालने में आगे रहेंगे. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. जीवनशैली में सरलता बनाए रखेंगे. पेशेवरता सफलता दिलाएगी. वाणिज्यिक विषयों में रुझान बढ़ेगा. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.

वृष- करियर व्यापार में सूझबूझ और सटीकता से परिणाम संवरेगा. रचनात्मकता के प्रयास बल पाएंगे. शुभकार्यों की रूपरेखा बनेगी. सभी का आदर सम्मान बनाए रखेंगे. संवेदनशीलता से काम लेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. विविध विषयों में रुचि दिखाएंगे. महत्वपूर्ण मामले सकारात्मक रहेंगे. विविध उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. करीबियों व सहयोगियों से संपर्क संवाद संवारेंगे. मित्रों व संबंधियों से भेंट के अवसर बढ़ेंगे. सृजन कार्यों में सफल रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्य पक्ष में बनेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में उछाल बना रहेगा. आधुनिकता को बढ़ावा देंगे. कौशल में सुधार होगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. उद्योग व्यवसाय में अपेक्षा से अच्छे बने रहेंगे. चहुंओर सफलता मिलेगी. विविध प्रयासों को समर्थन मिलेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक सहजता बढे़ी. नेतृत्व संभालने में आगे रहेंगे. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. जीवनशैली में सरलता बनाए रखेंगे. पेशेवरता सफलता दिलाएगी. वाणिज्यिक विषयों में रुझान बढ़ेगा. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- वादों को पूरा करने का प्रयास बनाए रखेंगे. अपनों को दिया वचन निभाएंगे. प्रेम संबंधों में मजबूती रहेगी. इच्छित सूचनाएं प्राप्त होंगी. प्रियजनों को प्रभावित करेंगे. भेंट के अवसर बढ़ेंगे. शुभता का संचार रहेगा. मन की बात कह पाएंगे. सहनशील बने रहेंगे. अनुकूलता बढ़ेगी. भावनात्मकता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- विनय और विवेक से काम लेंगे. चर्चा संवाद में स्पष्ट रहेंगे. स्वास्थ्य सुधरेगा. मेलजोल बढाएंगे. कार्यों में तेजी दिखाएंगे. नए विषयों से जुड़ेंगे.

शुभ अंक : 3 4 और 6

शुभ रंग : कांसे के समान

आज का उपाय : भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. सृजन बढ़ाएं.

