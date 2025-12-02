आज 2 दिसंबर 2025 वृष राशिफल: वृषभ राशि वालों का आर्थिक कार्यों पर रहेगा फोकस, भावनात्मक विषयों में धैर्य बढाएं

वृष - वाणिज्यिक लेनदेन में अतिरिक्त सतर्कता बनाए रखें. रिश्तों में सहयोग सहकार बनाए रखें. दूर देश के मामले साधेंगे. सहज गति से आगे बढ़ेंगे. कार्य व्यापार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. पेशेवरता से काम लेंगे. लेनदेन में सावधानी बरतेंगे. नीति नियम निरंतरता रखेंगे. दान धर्म में रुचि रहेगी. लापरवाही न बरतें. वित्तीय परिस्थिति मिलीजुली रहेगी. रिश्तों में सुधार संवार के प्रयास बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्यों में अनुशासन पर जोर दें. घर में सामंजस्य रहेगा. खर्च पर अंकुश रखें.

नौकरी व्यवसाय- उधार से बचें. बजट बनाकर आगे बढ़ें. कार्य विस्तार के विषयों में तैयारी से आगे बढ़ें. अतार्किक प्रलोभन से बचें. करियर व्यापार पर फोकस रहेगा. कामकाजी मामले लंबित रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक सूझबूझ व सजगता बढ़ाएं. नीति नियमों का पालन करें. निवेश पर ध्यान दें. आर्थिक मामलों में सहज रहें. विरोधी सक्रिय रहेंगे. क्षमता से अधिक कार्य न करें. दबाव में आने से बचें.

प्रेम मैत्री- चर्चा संवाद में मिठास बढ़ाएं. चर्चा में सावधानी से अपना पक्ष रखें. संबंध सामान्य बने रहेंगे. प्रियजनों की अनदेखी न करें. विभिन्न गतिविधियों में उतावली से बचें. भावनात्मक विषयों में धैर्य बढाएं. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. मित्रों का विश्वास जीतेंगे. रिश्तेदारों को सहयोग दें. सबसे बनाकर चलें.

स्वास्थ्य मनोबल- अतिभार न उठाएं. सूझबूझ से आगे बढ़ें. मनोबल बनाए रहें. तर्कशीलता बढ़ाएं. वरिष्ठ सहायक होंगे. स्वास्थ्य के मामलों में संतुलन बढ़ाएं.

शुभ अंक : 2 5 6 और 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी पर घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. दान धर्म बढ़ाएं. धैर्य न छोड़ें.

