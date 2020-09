टैरो टिप्स 13 सितंबर 2020: सिंह राशि वालों को मिलेगा शुभ समाचार, वृश्चिक राशि वालें करें काले तिल का दान

टैरो टिप्स 13 सितंबर 2020: सिंह राशि के लोगों को संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा. चाहने वालों के साथ खुशनुमा पल व्यतीत करेंगे. धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी. वृश्चिक राशि वालों का नकारात्मक प्रवृति के कारण मन व्यथित रहेगा. परेशानियों से निजात पाने के लिए शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं या काले तिल दान करें. राशि के अनुसार जानें आज के टैरो टिप्स.

> Tarot Tips For Aries Horoscope

मेष राशि (Six of Pentacles)- आज ताजगी और स्फूर्ति का एहसास करेंगे. अत्यधिक क्रोध रहने के कारण दफ्तर में अधिकारियों से विवाद हो सकता है. रिश्तेदारों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा. धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी.

उपाय: सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें.

> Tarot Tips For Taurus Horoscope

वृषभ राशि (Queen of cups)- भोजन में लापरवाही के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है. यात्रा में बाधा आ सकती है. मानसिक परेशानी बढ़ने के कारण बेचैनी का अनुभव कर सकते हैं. व्यापार में आर्थिक बढ़ोतरी हो सकती है.

उपाय: एक पात्र में जल लेकर उसमें कुमकुम डालकर बरगद के वृक्ष पर चढ़ाएं.

> Tarot Tips For Gemini Horoscope

मिथुन राशि (Nine of swords)- घर में मौज-मस्ती के साथ आनंद का वातावरण रहेगा. सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठा बनी रहेगी. परिवार के लोगों के साथ घूमने जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं. धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी.

उपाय: शुद्ध कस्तूरी को चमकीले पीले कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखें.

> Tarot Tips For Cancer Horoscope

कर्क राशि (Page of cups)- परिवार में सुख-शांति और आनंद का वातावरण रहेगा. कार्यस्थल पर लाभ होगा. ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है. व्यापार में धन लाभ का योग है.

उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा दीपक जलाएं.

> Tarot Tips For Leo Horoscope

सिंह राशि (Reverse of Emperor)- संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा. चाहने वालों के साथ खुशनुमा पल व्यतीत करेंगे. धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी. व्यापार में आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.

उपाय: गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांधकर दान करें.

> Tarot Tips For Virgo Horoscope

कन्या राशि (Page of Pentacles)- आज आपको प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा. मानसिक रूप से बेचैन हो सकते हैं. शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. अनावश्यक धन खर्च होगा.

उपाय: सुख-शांति के लिए हरिवंशपुराण का पाठ करें.

> Tarot Tips For Libra Horoscope

तुला राशि (Reverses of Death)- भाग्य वृद्धि का संकेत है. दोस्तों से अच्छा समाचार सुनने को मिलेगा. परिवार के सदस्यों के साथ आत्मीयता रहेगी. सही जगह पर पूंजी निवेश का लाभ मिलेगा. बड़े भाई से आर्थिक मदद मिलेगी.

उपाय: तांबा या गेहूं का दान करें.

> Tarot Tips For Scorpio Horoscope

वृश्चिक राशि (The chariot)- नकारात्मक प्रवृति के कारण मन व्यथित रहेगा. अनावश्यक खर्च बढ़ेगा. परिवार के किसी सदस्य की सेहत अचानक बिगड़ सकती है. विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होगी.

उपाय: शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं या काले तिल दान करें.

> Tarot Tips For Sagittarius Horoscope

धनु राशि (Reverse of Magician)- परिवार में मांगलिक कार्य का आयोजन होने वाला है. अपनों के साथ मिलकर मन खुश रहेगा. सामाजिक कार्यों में यश मिलेगा. हालांकि, पैतृक संपत्ति से नुकसान की संभावना है.

उपाय: सुबह सूर्य को अर्घ्य दें.

> Tarot Tips For capricorn Horoscope

मकर राशि (Moon)- धार्मिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी. पूजा-पाठ में धन व्यय होगा. सेहत का खास ख्याल रखना होगा. परिश्रम के बाद सफलता न मिलने से मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न हो सकता है.

उपाय: आदित्य हदय स्त्रोत का पाठ करें.

> Tarot Tips For Aquarius Horoscope

कुंभ राशि (Queen of Pentacles)-नौकरी या व्यापार में अतिरिक्त आर्थिक आय की संभावना है. पारिवारिक लोगों का प्यार मिलेगा. यात्रा-देशाटन का अवसर मिलेगा. तन और मन स्वस्थ रहेगा.

उपाय: रामायण के बाल्यकांड का पाठ करें.

> Tarot Tips For Pisces Horoscope

मीन राशि (Eight of wands)- व्यापार में बकाया राशि का भुगतान होगा. पिता और मात से आर्थिक सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और किसी सरकारी योजना से लाभ मिलेगा. पारिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा.

उपाय: राम दरबार की विधिवत तरीके से पूजा करें.