टैरो राशिफल 8 जून 2021: वृष राशि वालों की व्यावसायिक गतिविधियों में आएगा सुधार, जानें आपके लिए कैसा रहेगा दिन

मेष - page of Swords

अगर आप अपने हर काम को प्रैक्टिकल तरीके से पूरा करने का प्रयास करेंगे, तो अवश्य ही सफलता मिलेगी. धार्मिक संस्थाओं से जुड़ना और उनका सहयोग करना भी आपको सुकून देगा और साथ ही आध्यात्मिक उन्नति भी होगी.

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

वृष- The Hermit

काफी समय बाद व्यवसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा. योजनाएं बनाकर अपने कामों को करते चलें. सहयोगियों की सलाह पर भी अवश्य ध्यान दें. नौकरी में कार्यस्थल पर कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिल सकती हैं.

उपाय: हनुमानजी को चोला चढ़ाएं.

मिथुन- Seven of pentacles

क्रोध और जिद जैसे नकारात्मक स्वभाव पर अंकुश लगाएं. इसकी वजह से कई बनते काम बिगड़ भी सकते हैं. आय के साधनों में कुछ कमी रहेगी. अपने खर्चों पर अंकुश लगाएं. विद्यार्थी वर्ग अपने प्रोजेक्ट को लेकर परेशान रहेंगे.

उपाय: बजरंगबाण का पाथ करें.

कर्क - queen of pentacles

परिवारिक सदस्यों के साथ भविष्य संबंधी कुछ योजनाओं पर विचार होगा. घर के रखरखाव के संबंध में भी गंभीर वार्तालाप रहेगा. किसी नजदीकी संबंधी से मुलाकात होने से थकान और व्यस्तता भरी जिंदगी से राहत मिलेगी.

उपाय: हनुमान जी को रोट का भोग लगाएं.

सिंह - five of cups

दोपहर बाद परिस्थिति कुछ प्रतिकूल रह सकती है. इसलिए महत्वपूर्ण कार्य दिन के पहले पक्ष में ही पूरा करने का प्रयास करें. खर्च करते समय बजट को भी नजरअंदाज करना उचित नहीं है, अन्यथा बाद में पछताना में पड़ सकता है.

उपाय: गुड़ का दान करें.

कन्या - eight of swords

पारिवारिक व्यस्तता की वजह से बिजनेस पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे. अगर किसी के साथ साझेदारी करने की बात चल रही है, तो उसे गंभीरता से लें. यह साझेदारी फायदेमंद साबित हो सकती है.

उपाय: हनुमान मंदिर पर राम नाम का झंडा लगाएं.

तुला - nine of swords

किसी भी विपरीत परिस्थिति में अचानक ही आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद मिलेगी. जिससे आप अपनी काफी समस्याओं से राहत महसूस करेंगे. अपने निजी संपर्कों के माध्यम से आपको कोई विशेष उपलब्धि मिल सकती हैं.

लीवर को आराम देने के लिए बहुत ही हल्का खानपान रखें.

उपाय: हनुमान चालिसा का पाठ करें.



वृश्चिक -Nine of cups

पारिवारिक सदस्यों में एकजुटता व प्रेम की वृद्धि होगी. एक-दूसरे को जीवनसाथी के रुप में अपनाने के लिए अगर आप प्रस्ताव रखेंगे तो आपको सकारात्मक उत्तर प्राप्त हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को इस समय सतर्क रहने की जरुरत होगी. उच्च अधिकारियों से उलझना ट्रांसफर होने व नौकरी खोने की वजह बन सकता है.

उपाय: मां सरस्वती की उपासना करें.

धनु- three of pentacles

बेरोजगारों को अभी और भागदौड़ करनी पड़ सकती है. व्यापार में बढ़ोत्तरी करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपको लाभ पहुंचा सकती है. पैसों के लेन-देन से जुड़े मामलों में लापरवाही न बरतें.

उपाय: लाल चन्दन का तिलक लगाएं.

मकर- six of swords

परिवार के साथ मनोरंजन तथा ऑनलाइन शॉपिंग में सुखद समय व्यतीत होगा. युवाओं की दोस्ती और अधिक गहरी होगी.

उपाय: सरस्वती मंत्र का जाप करें ऊं ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः.

कुम्भ- Three of pentacles

कुछ कठिन निर्णय लेते समय लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखने की आवश्यकता होगी. काम से संबंधित मिले हुए कॉन्ट्रैक्ट को ठीक से पढ़ कर ही आगे बढ़ें.

उपाय: हनुमान बाहूक का पाठ करें.

मीन- The Strength

जोखिम पूर्ण कार्यों से दूर रहे. तथा वाहन भी सावधानी पूर्वक चलाएं. इस समय गिरने या चोट लगने जैसी स्थिति बन सकती है.

उपाय: केसर युक्त खीर का मां सरस्वती को भोग लगाएं.