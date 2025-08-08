Tarot Rashifal 08 August 2025 Pisces (Meen): मीन राशि वाले धन का निवेश सही जगह करें, सेहत का ध्यान रखें

मीन (Pisces):-

Cards:- Seven of Pentacles

किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की कोशिश में अपने पुराने कार्यों से प्राप्त अपने अनुभवों को जरूर ध्यान रखना चाहिए. अनुभवहीनता के चलते नौकरी में काफी परेशानी हो रही हैं. किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में अपने कार्य को पूरा कीजिए. नए कार्य से संबंधित जानकारी पूरी ना होने के कारण आपको कुछ समय कार्य करने में थोड़ी मेहनत अधिक लग सकती हैं. किसी मित्र के साथ किसी नए व्यवसाय की शुरुआत साझेदारी में कर सकते हैं.

बड़े बुजुर्ग के साथ किसी आश्रम में जाकर सेवा कर सकते हैं. इससे शांति और सुकून मिल सकता हैं. जीवनसाथी के कार्यों में कुछ विघ्न उत्पन्न होने से उसके व्यवहार में काफी चिड़चिड़ापन आ रहा हैं. जिसके चलते वो किसी भी बात पर दूसरों से उलझ सकता हैं. संतान के प्रति बढ़ती बेचैनी और चिंता दोनों के बीच तनावपूर्ण संबंध बना रही है. इस स्थिति को सुधारने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता और बेवक्त का खानपान पाचन संबंधी परेशानियां बढ़ा सकता हैं. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही अच्छी नहीं होगी.

आर्थिक स्थिति: धन की आवक पहले से बेहतर हो सकती है. जिसमें किसी नई संपत्ति को खरीदने की योजना बन रही हैं.

रिश्ते: परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाने की योजना असफल हो सकती हैं. परिवार में किसी की तबियत खराब होने से परेशानी हो सकती है.

