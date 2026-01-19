scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vrishchik Tarot Rashifal 19 January 2026: कर्ज बढ़ सकता है, आयोजन में शामिल होंगे

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 19 January 2026: .कुछ लोगों की चेहरे से असलियत का नकाब हट सकता ह. कभी-कभी सच का सामना आपके विश्वास को तोड़ देता है. ऐसी स्थिति में खुद को कमजोर ना पड़ने दे.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- Five of swords 
किसी संपत्ति को खरीदने या बेचने को लेकर चिंतित हो सकते है.इस समय सामने वाले की नीयत को समझना मुश्किल हो सकता है.यदि कोई स्थिति समझ नहीं आ रही है.तो अभी इस सौदे को रोका जा सकता है.अपने कार्यों को पूरा करते समय पक्षपाती ना हो जाएं.इस बात का स्वार्थ ना रखे. कि हर बात का श्रेय आपके ही नाम हो.गलत बात का समर्थन न करें. झूठ का साथ देना बड़ी मुसीबत में फंसा सकता ह. कुछ ऐसे कामों की शुरुआत कर सकते हैं.जो रुचि के अनुकूल हो सकते है.इस समय कार्यशैली में बदलाव करके कुछ नवीनता लाने का प्रयास कर सकते हैं.

दूसरों को नुकसान पहुंचा कर अपने कार्यों को पूरा ना करें.इससे मानसिक शांति प्राप्त नहीं होगी.बार बार किसी बात की ग्लानि जीवन में दुःख को बढ़ा सकती है.जीवनसाथी के साथ बढ़ता वैचारिक मतभेद रिश्ते में दरार डाल सकता है. ऐसी स्थिति में कुछ समय सामने वाले से दूरी बनाना एक दूसरे के महत्व को समझाएगी. ऐसे लोगों से सावधान रहें. जो आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ अफवाहें फैला सकते हैं.कुछ लोगों की चेहरे से असलियत का नकाब हट सकता ह. कभी-कभी सच का सामना आपके विश्वास को तोड़ देता है. ऐसी स्थिति में खुद को कमजोर ना पड़ने दे.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव को कम करने का प्रयास करें. कार्य के साथ आराम आवश्यक है. इस बात को समझे.

सम्बंधित ख़बरें

खानपान में सुधार लाएं,धन को निवेश कर सकते हैं
मानसिक तनाव से दूर रहें, खुशियां प्राप्त होंगी
खर्च सोच समझकर करें, नई नौकरी लग सकती है
चोट लग सकती है, थोड़ा संभलकर चलें
गलतफहमी से दूर रहें, निवेश ना करें

आर्थिक स्थिति: निजी संपत्ति को व्यावसायिक संपत्ति में बदलने पर विचार कर सकते हैं.कर्ज की अधिकता हो सकती है.

Advertisement

रिश्ते: परिजनों के साथ किसी बड़े आयोजन में शामिल हो सकते हैं.यह समय परिजनों के साथ व्यतीत करने का है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement