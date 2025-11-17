Vrishchik Tarot Rashifal 17 November 2025: व्यवहार में नम्रता लाएंगे, बिजनेस में फायदा होगा

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Nine of wands

अचानक से इस समय कुछ ऐसी परेशानी सामने आ सकती है.जिससे पीछे हटना आपके लिए मुमकिन नहीं है. इस स्थिति का सामना करके ही आप आगे जा सकते हैं. सतर्कता,चौकसी और स्वयं को वर्तमान स्थिति में तब तक बनाए रखना आवश्यक हैं.जब तक की बाकी की परिस्थितियां आपके अनुकूल न हो जाए. आपका जरा सा भी गलत कदम आपकी परेशानियों को और बढ़ा सकता है. अपनी आगे की योजनाओं को लोगों के साथ तब तक साझा ना करें.जब तक कि वह योजनाएं लागू होने की स्थिति में ना आ जाएं. हो सकता हैं,कि कार्य क्षेत्र में किसी के साथ आपका कोई पुराना विवाद अब बढ़ने लगा हो.

सामने वाला कुछ प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आकर आपके साथ हाथापाई करने का प्रयास कर सकता है. ऐसी स्थिति में अपने आसपास के वातावरण को लेकर सचेत रहिए. यदि कोई भी ऐसी शंका करने वाली स्थिति आपके सामने आ रही है.तो उसका जिक्र अपने करीबी व्यक्तियों के साथ जरूर कीजिए. समय की प्रतिकूलता के कारण इस समय आपको कुछ बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता हैं. अपने आत्मविश्वास और मनोबल को बनाए रखें. वर्तमान समय अत्यधिक शांति, धैर्य और होशियारी से परिस्थितियों का सामने करने का है.अन्यथा असफलता निश्चित हैं.

स्वास्थ्य: तेज गति से गाड़ी चलाते समय सावधान रहे. किसी बड़ी दुर्घटना के होने की संभावना नजर आ रही है.

आर्थिक स्थिति: किसी ऐसी संपत्ति को खरीदने पर विचार कर सकते हैं.जिसका उपयोग व्यावसायिक रूप में करेंगे.

रिश्ते: आपके व्यवहार की नम्रता और सरलता लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है. जिससे आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि होती जा रही हैं.

---- समाप्त ----