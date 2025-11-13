scorecardresearch
 

Vrishchik Tarot Rashifal 13 November 2025: व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे, आर्थिक स्थिति गड़बड़ रह सकती है

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 13 November 2025: इस समय अपने कार्यों में धैर्य और संयम रखें. किसी के साथ बाद विवाद न करें. भाषा में अपशब्दों का प्रयोग ना करें. गाली गलौज आपकी छवि को खराब कर सकता है. 

scorpio horoscope
वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- Six of swords 
किसी नई नौकरी की तलाश अन्य जगहों पर करने के प्रयास तेज कर सकते हैं. यह पलायन आप अपनी मानसिक शांति और लोगों के प्रति अपने प्यार को बनाए रखने की वजह से कर सकते हैं. हो सकता हैं, कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कार्य लिया हो. जो काफी दबंग और प्रभावशाली होगा. उसके कारण कुछ लोग आपके पीछे पड़ सकते हैं. खुद को ओर अपने परिजनों को सामने वाले लोगों से बचाने के लिए आप अपना स्थान परिवर्तित कर सकते हैं.

जीवन में समस्या खड़ी करने वाले लोगों से दूर रहने का प्रयास करें. जीवन साथी के साथ किसी अन्य जगहों पर जाकर नए व्यवसाय की शुरू कर सकते हैं. आपको विश्वास हैं,कि आप जल्द ही पुरानी सभी यादों से बाहर निकाल कर अपने कार्यों पर अच्छे से ध्यान दे सकेंगे. इस समय अपने कार्यों में धैर्य और संयम रखें. किसी के साथ बाद विवाद न करें. भाषा में अपशब्दों का प्रयोग ना करें. गाली गलौज आपकी छवि को खराब कर सकता है. 

स्वास्थ्य: पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ हाथापाई हो सकती है. जिसके चलते चोट लगने की संभावना बन रही हैं. 

आर्थिक स्थिति: इस समय आर्थिक रूप से परेशान हो सकते हैं . अपने व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे. 

रिश्ते: माता और जीवनसाथी के बीच संतुलन बनाना मुश्किल प्रतीत हो रहा है. इस कारण दोनों से नाराज हो सकते हैं. 

