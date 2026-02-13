scorecardresearch
 
Vrishchik Tarot Rashifal 13 February 2026: वृश्चिक राशि वाले पैसों की फिजूलखर्ची से रहें सावधान, अपने स्वभाव में बदलाव लाएं

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 13 February 2026: कार्य क्षेत्र में पैसों के किसी भी लेनदेन से खुद को दूर रखने का प्रयास कर सकते  हैं. जीवन में संतुलन लाने का प्रयास करें.  व्यर्थ खर्च की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है.

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards :- Four of Pentacles 

इस समय पैसों की फिजूलखर्ची न करें. किसी करीबी व्यक्ति की बेरुखी दुःखी कर सकती है. बच्चों को छोटी छोटी बचत का उपयोग बता सकते है. किसी के बिना लिखा पढ़ी के उधार न दे. पूर्व में हुए किसी आर्थिक हानि से अभी तक पूरी तरह से उभर नहीं  पाए है. कार्य क्षेत्र में पैसों के किसी भी लेनदेन से खुद को दूर रखने का प्रयास कर सकते  हैं. जीवन में संतुलन लाने का प्रयास करें.  व्यर्थ खर्च की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है.  धन का निवेश सोच समझकर करें. कार्य में मिली भरपूर सफलता के कारण स्वभाव में अहंकार और दंभ आ सकता है. जिसके चलते दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे हैं. अपने स्वभाव में बदलाव लाएं. जल्द ही आपकी व्यवहार कुशलता के सभी कायल हो सकते है. कोई भी गलतफहमी न बढ़ने दें. कार्यों को समय पर पूरा करें. लोगों के साथ दुर्व्यवहार और गाली गलौज न करें. भाषा का सभ्यता बनाए रखें. 

स्वास्थ्य: यात्राओं के दौरान खानपान पर परहेज रखें. ऐसे समयज्यादा से ज्यादा मौसमी फलों  का सेवन करें. 

आर्थिक स्थिति: किसी की कार्य में नुकसान की स्थिति बन रहे हो. तो उस कार्य आगे ले जाने की जिद्द न करे. 

रिश्ते: परिचित लोगों के किसी भी गलत निर्णय को न लें. बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की बातों को समझें. 

