Vrishchik Tarot Rashifal 8 November 2025: वृश्चिक वालों को परियोजना में मिलेगी अच्छी सफलता, नए विभाग में हो सकते हैं स्थानांतरित

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 8 November 2025: परिवार में किसी के विवाह को लेकर चिंता बढ़ सकती हैं. सामने वाला व्यक्ति हर प्रस्ताव में कोई न कोई कमी निकालकर उस प्रस्ताव को मना कर देता हैं.

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- The Hierophant 

इस समय आपको किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ सकती हैं. जो अपने कार्यों और अनुभवों से आपको आध्यात्मिकता की तरफ ले जाएं. इस समय जीवन आपके प्रतिकूल हो रहा हैं.  कार्य की अधिकता और खुद को बेहतर साबित करने का दवाब आपको परेशान कर सकता हैं. परिवार में जीवनसाथी का शक्की व्यवहार किसी भी कार्य में बाधा डालने लगा हैं. किसी के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ किसी बड़ी परियोजना पर विचार विमर्श कर सकते हैं. जीवन भौतिवादिता में फंसता नजर आ रहा है. इस समय जीवन में शांति और सुकून अनुभव नहीं कर पा रहे हैं. कुछ समय कार्य क्षेत्र से अवकाश लेकर किसी शांत जगह पर जाना चाहते हैं. इसके लिए तैयारी कर सकते हैं. प्रिय के साथ रिश्ते पहले से बेहतर हो सकते हैं. इस समय आप कुछ मित्रों के साथ मिलने की योजना बना सकते हैं. आपको विश्वास हैं, कि आपके मित्र आपको प्रतिकूल परिस्थिति से बाहर निकलने में मदद करेंगे. परिवार में किसी के विवाह को लेकर चिंता बढ़ सकती हैं. सामने वाला व्यक्ति हर प्रस्ताव में कोई न कोई कमी निकालकर उस प्रस्ताव को मना कर देता हैं. जिस कारण सभी परिजन परेशान हो सकते हैं. 

स्वास्थ्य: कमर दर्द के चलते काफी परेशानी बढ़ रही हैं. कार्य करने में असुविधा हो सकती हैं. 

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को एक नए व्यवसाय की शुरुआत कर पहले से बेहतर करने की योजना बना रहे हैं. 

रिश्ते: प्रिय के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं. इसके चलते आपके परिजन कुछ नाराज होंगे. 

---- समाप्त ----
