scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vrishchik Tarot Rashifal 6 January 2026: वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं, तालमेल बनाकर चलें

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 6 January 2026: अपने आसपास के लोगों पर सोच समझकर भरोसा करें. वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं. इस समय दोनों रिश्ते में तालमेल बना कर चलें. किसी नई संपत्ति को खरीदने करने की सोच रहे है.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- The Hanged Man 
चारों तरफ से विचारों की नकारात्मकता घेर सकती हैं. कार्यों को पूरा करने के लिए हिम्मतऔर मनोबल को बढ़ावा दीजिए. किसी भी स्थिति में अपने कदम पीछे न हटाएं. प्रिय के साथ रिश्ते में बढ़ते तनाव को कम करने का प्रयास करें. परिजनों के साथ किसी अच्छी यात्रा पर जाने की योजना नई ऊर्जा और उत्साह को बढ़ा सकती हैं. किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की इच्छा गैर पारंपरिक व्यवसायों की तरफ ध्यान आकर्षित कर सकती है.

अपने आसपास के लोगों पर सोच समझकर भरोसा करें. वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं. इस समय दोनों रिश्ते में तालमेल बना कर चलें. किसी नई संपत्ति को खरीदने करने की सोच रहे है. तो उसके लिए ऋण ले सकते है. कुछ लोगों के साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध संवेदनशील और नाजुक रहेंगे. किसी भी तरह का निवेश करने से पहले उस योजना के बारे में अच्छे से जानकारी लें. 

स्वास्थ्य: स्वभाव से गुस्से और तनाव को कम कीजिए. दोनों ही स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है. 

सम्बंधित ख़बरें

व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च कर सकते हैं, कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है
ज्यादा क्रोध आने पर खुद को शांत रखें, धन की आवक अच्छी रहेगी
किसी को पैसा उधार न दें, जरा सी चूक आर्थिक संकट का कारण बन सकती है
आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, कुछ नए अवसर लाभदायक साबित होंगे
पैसों को लेकर किसी से अनबन हो सकती है, अपने गुस्से पर काबू रखें

आर्थिक स्थिति: कहीं से धन की व्यवस्था कर मकान में कुछ कार्य करवाने की सोच रख रहे हैं. बेकार के खर्चों को नियंत्रित कीजिए. 

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा की योजना अभी किसी कारण से अटक सकती हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement