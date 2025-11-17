scorecardresearch
 

आज 17 नवंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: मित्रों से भेंट होगी, अपने मन की बात कहेंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 17 November 2025, Scorpio Horoscope Today: करीबी सहयोगी होंगे. विनम्रता और सद्व्यवहार बढ़ाएंगे. मित्रों से भेंट होगी. सबके हित का ख्याल रखेंगे. मन की बात कहेंगे. सहज सजग रहेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे.

scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक - करियर कारोबार में तेजी से निर्णय लेंगे. सूझबूझ और तैयारी से आगे बढ़ेंगे. बहुमुखी प्रतिभा का लाभ मिलने की संभावना बढ़ेगी. आर्थिक उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. आय के एक से अधिक स्त्रोत रहेंगे. करियर व्यापार में सकारात्मक परिणाम बनेंगे. कामकाजी सहजता रहेगी. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. रुके हुए मामलों में गति बनाएंगे. खर्च निवेश पर अंकुश रखेंगे. नवीन विषयों में धैर्य रखेंगे. अध्ययन अध्यापन में सक्रियता बढ़ेगी. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. सहजता से कार्य पूरे करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में लाभ प्रतिशत ऊंचा होगा. कारोबारी अनुबंधों में तेजी रखेंगे. प्रबंधकीय मामले आगे बढेंगे. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. कार्यगति बेहतर बनाए रखेंगे. सामंजस्य से कार्य करेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लेनदेन में आगे रहेंगे. मामले लंबित रखे से बचें. शुभचिंतकों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. महत्वपूर्ण मामलों में उत्साह बढ़ाए रखेंगे. शासन का सहयोग रहेगा.

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत संबंधों में बड़प्पन बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में उत्साहित रहेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. विनम्रता और सद्व्यवहार बढ़ाएंगे. मित्रों से भेंट होगी. सबके हित का ख्याल रखेंगे. मन की बात कहेंगे. सहज सजग रहेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सीख सलाह बनाए रखेंगे. ऊर्जा बेहतर रहेगी. स्वास्थ्य संबंधी अवरोध दूर हांगे. मनोबल बढा हुआ रहेगा. वाणी व्यवहार अच्छा रहेगा. खानपान में सावधान रहें.

शुभ अंक : 1 8 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

आज का उपाय : भगवान शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् सों सोमाय नमः का जप करें. सरल रहें. दिखावें में न आएं.

