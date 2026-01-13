आज 13 जनवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वालों को प्राप्त हो सकती है नई नौकरी, वेतन में भी पाएंगे वृद्धि

वृश्चिक - व्यक्तिगत रिश्तों को संवारेंगे. न्यायिक मामलों में हलच ल बनी रहेगी. विदेशी मामलों में बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे. संबंध संवारने पर जोर होगा. बड़प्पन से काम लें. त्याग व सहयोग की भावना बढ़ेगी. सभी का सम्मान रखेंगे. प्रबंधन में सहज रहेंगे. बजट के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. कामकाज में धैर्य दिखाएंगे. नीति नियम के अनुसार कार्य करेंंगे. समता और न्याय पर जोर रखेंगे. कार्यगति धीमी रह सकती है. ऊर्जा उत्साह में चूक न करें. सहज संकोच में बने रह सकते हैं. सबको जोड़ने का प्रयास बढ़ाएं.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर संबंधों का ध्यान रखें. विभिन्न प्रयासों में सुधार की कोशिश बढ़ाएं. पेशेवरों से सहयोग मिलेगा. कामकाज में निरंतरता रहेगी. दूर देश के प्रयासों में सक्रियता आएगी. बहकावे में न आएं.

धन संपत्ति- बजट पर ध्यान देंगे. खर्च निवेश एवं विस्तार की सोच बनाएंगे. बड़ों की सलाह से चलेंगे. आर्थिक विषयों में धैर्य दिखाएं. सूझबूझ से आगे बढ़ें. पेशेवर मामलों में वित्तीय लाभ सामान्य रहेगा.

प्रेम मैत्री- दोस्तों से बनाकर चलें. विपक्ष से सावधान रहें. विभिन्न संबंध साधारण बने रहेंगे. मन के मामलों में उतावली न करें. प्रेम में धैर्य रखेंगे. सहज नियंत्रण बनाए रखेंगे. बहस विवाद में नहीं पड़ेंगे. विनम्रता पर जोर रखेंगे. करीबियों का सम्मान करेंगे. मितभाषी बने रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भावावेश से बचेंगे. दिखावे में नहीं आएंगे. चर्चा में सजग रहेंगे. बड़ी सोच रखेंगे. धैर्य दिखाएंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. खानपान में सात्विकता लाएंगे. स्वास्थ्य साधारण रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

आज का उपाय : अजर अमर अतुलित बल के धनी महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. यथायोग्य दान बढ़ाएं. विनम्रता बनाए रहें.

---- समाप्त ----