आज 13 फ़रवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: लक्ष्य पर ध्यान देंगे, व्यक्तित्व संवारेंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 13 February 2026, Scorpio Horoscope Today: सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. स्वजनों को सरप्राइज करेंगे. मित्रों का समर्थन मिलेगा.उत्साह से कार्य संवारेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे.

वृश्चिक  - घर परिवार से तालमेल बनाए रखेंगे. कुटुम्बियों से तालमेल बढे़गा. धनधान्य में वृद्धि होगी. सबका साथ और विश्वास पाएंगे. करीबियों के साथ सुखद समय बिताएंगे. घरेलु मामलों में हर्ष आनंद बढ़ेगा. वाणी व्यवहार से सभी का दिल जीतेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अतिथि का यथायोग्य सत्कार करेंगे. पैतृक एवं परंपरागत कार्य आगे बढ़ाएंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. श्रेष्ठ कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न प्रयासों में बेहतर रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

नौकरी व्यवसाय- आत्मविश्वास से कार्य करेंगे. निर्णय लेने में सहज होंगे. पेशेवर स्थितियां संवरेंगी. चर्चाओं में प्रमुखता से शामिल होंगे. कामकाज उमीद के अनुरूप रहेगा. चहुंओर शुभता बनी रहेगी. वार्ताओं में सकारात्मक रहेंगे.
धन संपत्ति- धनधान्य बढ़त पाएगा. संग्रह संरक्षण पर जोर होगा. खानपान में आगे रहेंगे. सुख वैभव में वृदिध होगी. वाणिज्यिक प्रबंधन संवारेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. करियर व्यवसाय पर ध्यान देंगे. बैंकिंग में रुचि रह़ेगी.

प्रेम मैत्री- मन के मामले प्रभावपूर्ण बने रहेंगे. रिश्ते अनुकूल रहेंगे. अपनों का साथ और विश्वास पाएंगे. परिजनों का भरोसा जीतेंगे. प्रेम-स्नेह बढ़ेगा. उत्सव आयोजन में शामिल होंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. स्वजनों को सरप्राइज करेंगे. मित्रों का समर्थन मिलेगा.

स्वारथ्य मनोबल- उत्साह से कार्य संवारेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. स्वास्थ्य पर फोकस रखेंगे. खानपान पर जोर रहेगा. मनोबल बढ़त पर रहेगा.
शुभ अंक : 6 7 और 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. संवार बढ़ाएं.

