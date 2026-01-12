scorecardresearch
 
आज 12 जनवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: करीबियों का सम्मान करेंगे, जिद में नहीं आएं

Aaj ka Vrishchik Rashifal 12 January 2026, Scorpio Horoscope Today: महत्वपूर्ण लेनदेन में धैर्य दिखाएं. खर्च निवेश पर जोर बना रहेगा. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएंगे. कार्यविस्तार की सोच रहेगीव्यवस्था पर फोकस बनाए रखें.

वृश्चिक - कार्य व्यापार में निवेश की संभावनाएं बल पाएंगी. पद प्रभाव पूर्ववत् रहेगा. बड़ों की सलाह से चलेंगे. कामकाज में नीति नियम बनाए रखें. योजना के अनुसार कार्य करेंंगे. समता और न्याय पर जोर रखेंगे. वैदेशिक कार्योंं ेमें गति आएगी. बजट के अनुसार चलेंगे. कार्यगति धीमी रह सकती है. रिश्तों को बेहतर बनाए रखेंगे. सबको जोड़ने की कोशिश रखेंगे. त्याग व सहयोग की भावना बढ़ेगी. सभी का सम्मान रखेंगे. प्रबंधन में स्पष्टता बनाए रहें. जिद व अहंकार में न आएं.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में सहज स्थिति रहेगी. विदेशी मामलों में रुचि बना रखेंगे. आवश्यक कार्योंं में सक्रियता आएगी. आर्थिक विषयों में धैर्य दिखाएंगे. विपक्ष से सावधानी बढ़ाएंगे. अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करेंगे.


धन संपत्ति- महत्वपूर्ण लेनदेन में धैर्य दिखाएं. खर्च निवेश पर जोर बना रहेगा. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएंगे. कार्यविस्तार की सोच रहेगी. व्यवस्था पर फोकस बनाए रखें. योजना के अनुरूप आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- निजी चर्चा में सजग रहेंगे. मन के मामलों में धैर्य बनाए रखेंगे. भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे. वादविवाद में नहीं पड़ेंगे. विविध संबंध सामान्य रहेंगे. संकोच का भाव बढ़ेगा. मन के मामले सामान्य रहेंगे. रिश्ते सुधार पर बने रहेंगे. धैर्य रखें. करीबियों का सम्मान करेंगे. जिद में नहीं आएं.

स्वास्थ्य मनोबल- लीगल विषय पर फोकस बढ़ेगा. स्वयं पर ध्यान दें. खानपान सात्विक रखेंगे. व्यवस्था संवार पाएगी. चर्चा में सजग बने रहें. स्वास्थ्य साधारण रहेगा.

शुभ अंक : 3 8 और 9
शुभ रंग : मरून
आज का उपाय : भगवान शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. विनम्र बने रहें.

