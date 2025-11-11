आज 11 नवंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: प्रयासों में तेजी रखेंगे, तैयारी पर जोर बढ़ाएंगे

वृश्चिक - भाग्य का परचम बुलंद बना रहेगा. पेशेवर संबंधों का लाभ मिलेगा. अनुकूलन से उत्साहित रहेंगे. सहज वातावरण का लाभ उठाएंगे. चहुंओर प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. कला कौशल और योग्यता से जगह बनाएंगे. पुण्यों में वृद्धि होगी. शुभ संयोग बनेंगे. अधिकारी वर्ग सहयोगी रहेगा. लोगों का भरोसा जीतेंगे. मित्रों का साथ समर्थन बढ़ेगा. कारोबार में तेजी रखेंगे. साख सम्मान में बढ़ोत्तरी होगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. विभिन्न कार्य संवरेंगे. वार्ताएं सफल होंगी. आस्था अध्यात्म बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में शुभता बनी रहेगी. सबके साथ मिलकर कार्य करेंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. बड़ों की आज्ञा रखेंगे. कामकाज में सुधार बना रहेगा. प्रयासों में तेजी रखेंगे. तैयारी पर जोर बढ़ाएंगे.



धन संपत्ति- आर्थिक अवरोध स्वतः दूर होंगे. विविध परिणाम सकारात्मक बनेंगे. उल्लेखनीय मामले पक्ष में बनेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. साख सम्मान में बढ़ोत्तरी रहेगी. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. सहयोग का भाव रहेगा.

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत संबंधों को संवारेंगे. प्रेम स्नेह के प्रयास सफल होंगे. प्रियजनों का साथ बना रहेगा. निजी मामले पक्ष में बनेंगे. सुखद सूचना प्राप्त होगी. सभी के स्नेह का भाव रहेगा. घर में आनंद रहेगा. रिश्ता मजबूत होगा. भेंट के अवसर बनेंगे. सुखद सरप्राइज दे सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- विशेष प्रशिक्षण में रुचि लेंगे. व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण अनुभव करेंगे. शारीरिक असहजताएं दूर हांगी. रचनात्मकता बनी रह़ेगी. जीवनशैली आकर्षक होगी.

शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : लाल

आज का उपाय : रामभक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. तीर्थ जाएं. अध्यात्म पर जोर दें.

