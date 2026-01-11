scorecardresearch
 
आज 11 जनवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: आर्थिक प्रयास साधारण रहेंगे, लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं

Aaj ka Vrishchik Rashifal 11 January 2026, Scorpio Horoscope Today: न्यायिक मामलों में धैर्य बनाए रखें. विभिन्न मामलों में बजट पर ध्यान दें. प्रबंधनं के मामलों में मिश्रित परिणाम बनेंगे. संपर्क संवाद में सहजता रखें. ठगों से बचाव रखें.

वृश्चिक  - विदेशी से जुड़े कार्यों को गति देंगे. निवेश मामलों पर फोकस बनाए रखेंगे. सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. रिश्तों में सुधार आएगा. न्यायिक विषयों में सक्रियता रहेगी. खानपान बेहतर बनाए रखेंगे. योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. विस्तार के मामले गति लेंगे. खर्च पर नियंत्रण कठिन रहेगा. वाणिज्यिक विषयों में सजगता बनाए रहें. अनुबंधों में जल्दबाजी न दिखाएं. नीति नियम मानें. साथी सहयोगी होंगे. विपक्ष से सतर्क रहें. बजट बनाकर चलेंगे. आवश्यक कार्य समय पर करें.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक प्रयास साधारण रहेंगे. अन्य की बातों व बहकावे में आने से बचें. कामकाज में समकक्ष सहयोगी रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में धैर्य रखेंगे. करियर पूर्ववत् रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं. लेनदेन में स्पष्टता ल़ाएं.

धन संपत्ति- वित्तीय विषयों में उतावले न हों. न्यायिक मामलों में धैर्य बनाए रखें. विभिन्न मामलों में बजट पर ध्यान दें. प्रबंधनं के मामलों में मिश्रित परिणाम बनेंगे. संपर्क संवाद में सहजता रखें. ठगों से बचाव रखें.

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत संबंध पूर्ववत् बने रहेगे. रिश्तेदारों से चर्चा संवाद में धैर्य रखेंगे. करीबीजन सहयोगी होंगे. अपनां की खुशी बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह बढ़ेगा. वाणी व्यवहार में विनम्रता बनाए रहेंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. मित्रों के साथ समय बिताएंगे. सामंजस्य बनाए रहेंगे. प्रिय को भेंट दे सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- सजगता से आगे बढ़ें. रहन सहन साधारण रहेगा. सेहत सामान्य बनी रहेगी. दिखावा करने से बचें. कार्यगति मध्यम रखेंगे. मनोबल बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग :  लाल

आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे, मिश्री और फल बांटें. मितभाषी रहें.  

---- समाप्त ----
