आज 9 जनवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले खर्चो पर रखें नियंत्रण, रिश्तों में आ सकता है तनाव

वृश्चिक - करियर कारोबार में विविध विषय बेहतर बने रहेंगे. विभिन्न योजनाएं गति लेंगी. सूझबूझ से काम लेंगे. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. निर्णय लेने में सहज रहेंगे. आर्थिक पक्ष संवार पर रहेगा. पेशेवर कार्यों को पूरा करेंगे. तेजी बनाए रखेंगे. आर्थिक लाभ अपेक्षा से बेहतर रहेगा. महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरे करेंगे. शासन के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. सत्ता एवं प्रशासनिक पक्ष बेहतर रहेगा. सलाहकारों से परामर्श बनाए रखेंगे. उल्लेखनीय कार्य बनेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी वातावरण में अनुकूलता बढ़ी रहेगी. लेनदेन में उत्साहित रहेंगे. तेजी से काम निकालेंगे. पेशेवर सभी का साथ समर्थन पाएंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. योजनाओं को संवारेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों पहल बनाए रखेंगे. लाभ में उछाल आएगा. बचत बेहतर बनाए रखेंगे. विविध कार्य समय से पूरे कर लेने पर बल दें. लाभांश प्रभावी बना रहेगा. महत्वपूर्ण प्रयासों को समर्थन मिलेगा.

प्रेम मैत्री- अपनों के साथ सुखपूर्वक वक्त बिताएंगे. मन के मामले बल पाएंगे. सूचनाएं साझा करेंगे. रिश्ते बेहतर बने रहेंगे. प्रेम प्रदर्शन के अवसर बढ़ेंगे. प्रिय की बातों पर ध्यान देंगे. आकर्षण अनुभव करेंगे. पारिवारिक मामलों में तेजी लाएंगे. प्रियजनों से मेल मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे. बहकावे में न आएं.

स्वास्थ्य मनोबल- भावनात्मक प्रयास पक्ष में बनेंगे. व्यवहार में मिठास रखेंगे. स्वास्थ्य संवरेगा. आनंद का वातावरण रहेगा. विश्वास से आगे बढ़ेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : कांसे के समान

आज का उपाय : असुरनाशिनी सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. लाल चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. व्यवस्था रखें.

