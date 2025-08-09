scorecardresearch
 

आज 9 अगस्त 2025 वृश्चिक राशिफल: योजनाएं आकार लेंगी, इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी

Aaj ka Vrishchik Rashifal 9 August 2025, Scorpio Horoscope Today: वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. पेशेवरता बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र का दायरा बड़ा होगा. करियर व्यापार में प्रभावी रहेंगे. व्यर्थ वार्तालाप से बचेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.

scorpio horoscope
वृश्चिक  - आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा. साहस पराक्रम और तैयारी से आगे बढ़ेंगे. सामाजिक मामलों में रुचि बनाए रखेंगे. संपर्क संवाद का क्षेत्र बड़ा होगा. लोगों से मेलजोल में उत्साहित रहेंगे. महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो सकती हैं. लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे. भाईचारे का बढ़ावा मिलेगा. बंधुत्व को बल मिलेगा. साहस पराक्रम बना रहेगा. सुख सुविधाओं पर जोर रखेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. आलस्य त्यागें. वातावरण अनुकूल रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. पेशेवरता बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र का दायरा बड़ा होगा. करियर व्यापार में प्रभावी रहेंगे. व्यर्थ वार्तालाप से बचेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.

धन संपत्ति - साझा भावना को बल मिलेगा. वित्तीय मजबूती बढ़ेगी. वाणिज्यिक गतिविधियों पर जोर बनाए रखेंगे. करीबियों की मदद मिलेगी. शुभ समाचार मिलेंगे. योजनाएं आकार लेंगी. इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक मामले सुखकर बने रहेंगे. भाई बहनों से नजदीकी बढ़ेगी. रक्त संबंधों पर जोर रखेंगे. मित्रजनां का साथ पाएंगे. परिचितों करीबियों के साथ समय बिताएंगे. सभी प्रभावित रहेंगे. कुल कुटम्ब से नजदीकी रहेगी. परिजनों से सुख साझा करेंगे. बंधु बांधवों से सामंजस्य बढ़ेगा. रिश्तों को बल देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार में असरदार रहेंगे. सक्रियता दिखाएंगे. स्वास्थ्य सुधार होगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 8 और 9

शुभ रंग : रस्ट कलर

आज का उपाय : धर्म की रक्षा में आगे रहने वाले परमवीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तिल तिलहन का दान करें. पहल बनाए रखें.

