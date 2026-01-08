आज 8 जनवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: लोगों का भरोसा जीतेंगे, पैतृक विषयों पर जोर रहेगा

वृश्चिक - उद्योग प्रबंधन में बेहतर बने रहेंगे. करियर व्यापार में फोकस रखेंगे. कार्यक्षेत्र में सामंजस्य बढ़ेगा. प्रशासन के विषयों को गति आएगी. कारोबारी वार्ता में प्रभावशाली रहेंगे. प्रबंधन के प्रयास बेहतर बनाएंगे. विविध कार्यों को गति देंगे. आर्थिक सौदेबाजी में सफल होंगे. कार्यक्षेत्र में भरपूर समय देंगे. योग्यता अनुभव से कार्य साधेंगे. वरिष्ठों से मुलाकात होगी. महत्वपूर्ण प्रयास बनेंगे. शासन के कार्योंं के बेहतर परिणाम बनेंगे. दिनचर्या संतुलित बनाए रहेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन रहेगा. कारोबार के विस्तार की रूपरेखा बनाएंगे. चहुंओर सकारात्मक प्रदर्शन रहेगा. योजनाओं में तेजी रहेगी. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. बजट पर ध्यान देंगे.

धन संपत्ति- पैतृक मामले पक्ष बनाए रखेंगे. आर्थिक लाभ संवार पर रहेगा. उचित ढंग से बात रखेंगे. उत्साहित बने रहेंगे. इच्छित पद प्रतिष्ठा पाएंगे. लोगों का भरोसा जीतेंगे. पैतृक विषयों पर जोर रहेगा.

प्रेम मैत्री- मन की बात कह पाएंगे. संबंधों में बड़प्पन दिखाएंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. करीबियों संग शुभ समय साझा करेंगे. प्रेम संबंधों में संतुलित वाणी व्यवहार रखेंगे. सहयोग बनाए रखेंगे. बड़ों का सानिध्य रहेगा. रिश्तों में सहजता बढ़ाएंगे. सबके हित का भाव रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- अपनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे. अच्छे लोगों का साथ मिलेगा. परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. आत्मविश्वास मजबूत होगा. पद प्रभाव में वृद्धि होगी. सुख सौख्य बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 1 3 8 और 9

Advertisement

शुभ रंग : लाल

आज का उपाय : अखिल विश्व के पालनकर्ता भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीले फल फूल एवं मीठा चढ़ाएं. सहयोग रखें.

---- समाप्त ----