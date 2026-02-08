scorecardresearch
 
आज 8 फ़रवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: धूर्त लोगों से सावधानी बरतेंगे, चर्चा संवाद में सहज रहेंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 8 February 2026, Scorpio Horoscope Today: आवश्यक निर्णय लेने में उतावली न करें. रिश्तों में संवेदनशीलता बनाए रहें. विपक्षियों से सतर्क रहें. मितभाषी बने रहेंगे. धूर्त लोगों से सावधानी बरतेंगे. चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. सबसे तालमेल बनाए रखें. विनम्रता से काम लें.

वृश्चिक - कार्यविस्तार के अवसरों को भुनाने की कोशिश रहेगी. निवेश पर जोर देंगे. विदेश के मामलों में सक्रियता आएगी. रिश्तेदारों से बनाकर चलेंगे. समकक्षों का समर्थन पाएंगे. अपनों के लिए प्रयास बनाए रखेंगे. खर्च में सजगता बनाए रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. कामकाज सामान्य रहेगा. यात्रा हो सकती है. दान व दिखावे में रुचि बढ़ेगी. जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर चर्चाओं में भाग लेंगे. सूझबूझ और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. विविध मामले प्रभावित रहेंगे. संकोच बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- भूलचूक की स्थिति से बचें. धैर्य से विविध कार्य आगे बढ़ाएं. नीति नियम का पालन करें. कार्यव्यवस्था और अनुशासन बनाए रखें. परिश्रम से परिणाम पाएंगे. विभिन्न मामलों में सजग रहें.
धन संपत्ति- बजट पर नियंत्रण बढ़ाएं. विविध कार्यों को योजनानुसार पूरा करें. न्यायिक मामले उभरने की आशंका है. अनजान लोगों से दूर रहें. कार्यविस्तार के मामले गति लेंगे. लेनदेन में सजग रहें.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में सहयोग बनाए रखें. विनय विवेक से संबंध संवारें. आवश्यक निर्णय लेने में उतावली न करें. रिश्तों में संवेदनशीलता बनाए रहें. विपक्षियों से सतर्क रहें. मितभाषी बने रहेंगे. धूर्त लोगों से सावधानी बरतेंगे. चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. सबसे तालमेल बनाए रखें. विनम्रता से काम लें.

स्वास्थ्य मनोबल- अन्य से वादा न करें. वचन देने से बचें. स्वास्थ्य साधारण रहेगा. अनुशासन पर जोर होगा. व्यवस्थित दिनचर्या पर जोर रखें. संकेतों पर ध्यान दें.

शुभ अंक : 1 2 8 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

आज का उपाय : सूर्यदेव की पूजा करें. अर्घ्य दें. सूखे फलों का प्रसाद वितरण करें. ओम् घृणि सूर्याय नमः जपें. पीड़ित की मदद करें.

