आज 5 दिसंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे, मित्र घनिष्ठ होंगे

वृश्चिक - महत्वपूर्ण मामलों में सबकी सहमति से बेहतर स्थिति बनाए रखने में सफल रहेगे. उद्योग व्यापार को धैर्यपूर्वक आगे बढ़ाएंगे. दाम्पत्य में सुख सौख्यरहेगा. घर में शुभता का संचार रहेगा. कार्यव्यवस्था बेहतर बनाएंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. साझेदारी में प्रभावी बने रहेंगे. सबका साथ पाएंगे. वार्ताओं में सहज रहेंगे. तेजगति से लाभ एवं प्रभाव बढ़त पाएगा. व्यक्तिगत संबंधों का सम्मान करेंगे. करीबियों से अच्छे संबंध बनाए रखेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. सहकार में भरोसा बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- टीम के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखेंगे. एक दूसरी खूबियों व खामियों का ख्याल रखेंगे. पेशेवरों में सकारात्मक संवाद बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र का वातावरण बेहतर बनाए रखेंगे. बहुमत से निर्णय लेंगे.

धन संपत्ति- भूमि व भवन की खरीदी-बिक्री में तेजी आएगी. आर्थिक कार्योंं तेजी व रुचि बनाए रहेंगे. लाभ पर फोकस रखेंगे. कार्ययोजनाओं को मूर्तरूप देंगे. व्यापार में प्रयास बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा.



प्रेम मैत्री- घर का वातावरण आनंदमय बना रहेगा. उमंग उत्साह का माहौल होगा. करीबियों से बनाकर चलेंगे. रिश्तों में आपसी भरोसा जीतेंगे. प्रेम स्नेह में सहयोग समर्थन रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. मित्र घनिष्ठ होंगे. सपरिवार सुख से समय बिताएंगे. सबको आदर सम्मान देंंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सबके साथ मिलकर कार्य करेंगे. स्वास्थ्य से समझौता नहीं करेंगे. खानपान आकर्षक बना रहेगा. लक्ष्य उूंचे रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 3 7 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

आज का उपाय : भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. टीम संवारें.



