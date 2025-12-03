आज 3 दिसंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले मेहनत से परिणाम बढ़ाएंगे, पेशेवर प्रयासों का सम्मान करें

वृश्चिक - कर्मठता में विश्वास बढ़ेगा. सेवाक्षेत्र में प्रभावपूर्ण स्थिति बनी रहेगी. मेहनत और लगन से उचित राह बनाएंगे. कार्ययोजनाओं में गति बनाए रखेंगे. निर्णय लेने में अतिचिंतन से बचें. विभिन्न आर्थिक प्रयासों में अनदेखी न करें. सहज सफलता बनी रहेगी. नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. अनुभवियों से बनाए रखेंगे. वरिष्ठों से मुलाकात सफल रहेगी. सामंजस्य पर जोर बढ़ाएंगे. परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लेंगे. कामकाजी चर्चा संवाद पर फोकस रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में दबाव बढ़ सकता है. कार्यक्षेत्र में संतुलन व नियंत्रण बढ़ाएं. आर्थिक मामलों में स्पष्ट रहें. विपक्ष की सक्रियता से सजग रहें. पेशेवर प्रयासों का सम्मान करें. जरूरी कार्य समय पर पूरे करें.

धन संपत्ति- लोभ व लुभावने वादों में न आएं. व्यर्थ प्रलोभन से बचें. लापरवाही पर अंकुश बढ़ाएं. उधार में लेनदेन न करें. मेहनत से परिणाम बढ़ाएंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. परिश्रम पर जोर रहेगा. बजट की अनदेखी से बचें.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के मामलों में धैर्य दिखाएं. भेंटवार्ता में पहल से बचेंगे. घर परिवार के लोगों के साथ सामंजस्य बढ़ाएं. मित्रों का भरोसा बनाए रखें. मन के मामले मिश्रित रहेंगे. रिश्तों में विनम्रता से काम लेंगे. अनावश्यक चर्चा संवाद को टालें. अपनों का मान सम्मान रखें. धैर्य दिखाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- स्मार्टनेस बढ़ाएं. अतिउत्साह में न आएं. मनोबल बना रहेगा. लापरवाही से बचें. समकक्ष सहयोगी होंगे. स्वास्थ्य संकेतों को नजरअंदाज न करें. संवेदनशीलता बनाए रहें.

शुभ अंक : 3 6 9

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : भगवान सिद्धीविनायक श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. निरंतरता व नीतिनियम बनाए रहें.

