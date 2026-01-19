Dhanu Tarot Rashifal 19 January 2026: घमंड ना करें, माफी मांग सकते हैं

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Judgement

कुछ समय से स्वास्थ्य को लेकर हुई लापरवाही तनाव बढ़ा सकती है.बिगड़ती हुई सेहत को अनदेखा न करें.जीवन की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करें.चाहे वो व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक पहलू.किसी बड़े कार्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं.तो इस समय पुराने कार्यों का अवलोकन करें.कार्य क्षेत्र में किसी के साथ विवाद ना करें.धैर्य और संयम के साथ कार्य क्षेत्र की समस्याओं का समाधान ढूंढे. किसी तरह अहंकार या घमंड ना करें.गलती होने पर माफी मांग लेना आगे की परेशानियों को सुलझा सकता है.

व्यर्थ के लोगों या कार्यों को पूरा न करें.पुराने विवादों को खत्म करें.विभिन्न सोच वाले कुछ लोगों से मित्रता हो सकती है. ये कार्यों को पूरा करने में बदलाव ला सकते हैं.रुके हुए कार्यों को पूरा करते समय कोई गलती न करें.उच्च अधिकारी के साथ पदोन्नति को लेकर बात हो सकती है.परिवार को लेकर कुछ कठोर निर्णय कर सकते हैं.ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप रिश्ते को बिगाड़ रहा है.इस सम्बन्ध में जीवनसाथी से बात कर सकते है.

स्वास्थ्य:छोटी से छोटी स्वास्थ्य समस्या को भी अनदेखा न करें. खान-पान को लेकर सजग रहे.

आर्थिक स्थिति: धन के सही योजना में निवेश पर विचार कर सकते हैं.दूसरों की आर्थिक सलाह को अनदेखा न करें.

रिश्ते:प्रिय से विवाह करना चाहते है.इसके लिए परिजनों से बात कर सकते हैं.हो सकता है, कि अभी अनुमति न मिलें.

