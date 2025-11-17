Dhanu Tarot Rashifal 17 November 2025: पदोन्नति हो सकती है, प्रेम संबध बेहतर होगा

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Ace of Cups

आप किसी ऐसे स्थान पर कार्य कर सकते हैं. जो लोगों को शांति और एकता का संदेश देता आ रहा हो. इस स्थान पर कार्य करते हुए आप अपने गुस्से और अहंकार को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे आप ऐसे लोगों से मुलाकात कर सकते हैं.जो अपने धैर्य और संयम के साथ कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करते आ रहे हैं. उनके गुणों से प्रभावित होकर आप खुद में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे.जीवन साथी की तबीयत में सुधार न आने के कारण स्थान परिवर्तन कर सकते हैं.इससे जीवनसाथी की तबीयत में सुधार आ सकता है.ऐसा चिकित्सक द्वारा सलाह दी गई है. नए स्थान पर जाकर किसी छोटे से व्यवसाय की शुरुआत करने पर विचार कर सकते हैं.

आपको विश्वास हैं,कि जल्द ही आप अपनी मेहनत और लगन के बल पर इस व्यवसाय को आगे ले जाएंगे.संतान प्राप्ति की चाह पूरी हो सकती है.यह संभावना बन रही है. विवाह के लिए मनचाहे जीवन साथी से मुलाकात संभव है. हो सकता है, कि यह मुलाकात किसी मित्र के घर पर हुए मांगलिक कार्य के दौरान हो. नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है.यदि आप कुछ समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं.तो आपकी प्रतीक्षा भी जल्द ही समाप्त होने की स्थिति बनती नजर आ रही है.

स्वास्थ्य: लंबे समय से खांसी की समस्या में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा हैं. चिकित्सक ने क्षयरोग की शंका के चलते कुछ जरूरी जांचे करवाने की सलाह दे सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूती देने के लिए किसी ऐसे कार्य को करने पर विचार कर सकते हैं. जिसमें श्रम की बजाय बुद्धि का उपयोग आवश्यक हो.

रिश्ते: किसी रिश्ते की खूबसूरती तब तक ही है. जब तक उसमें विश्वास, प्रेम और सम्मान की भावना अच्छे से बनी हुई हो.



---- समाप्त ----