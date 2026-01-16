Dhanu Tarot Rashifal 16 January 2026: धनु राशि वाले रिश्तों में ना लाएं पैसों की बात, धैर्य और संयम से लें काम

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Eight of pentacles

अपने आसपास के वातावरण से अनभिज्ञ न रहे. इससे लोग दूरी बनाने लगेंगे. आपके चारों ओर क्या हो रहा हैं. इस बात से सजग रहें. साथ ही इसके कारण विचलित न हो. आपके कार्य की सफलता लोगों को देखने का नजरिया बदल देगी. किसी के सामने काबिलियत या ऐश्वर्य का दिखावा न करें. जो कौशल आपमें छिपे हुए है. उन्हें बाहर निकालने का समय आ चुका है. लोगों के सामने रचनात्मकता और कलात्मकता लाएं. किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ नई चीजें सीखनी पड़े. तो धैर्य और संयम के साथ सीखिए. जल्दबाजी न करें. ये संभव हैं, कि आपकी रुचि गैर परंपरागत कार्यों को करने में हो. इस समय गंभीरता से सोचें. और फिर उसी दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाएं. स्वभाव की गंभीरता उन लोगों से दूर रखेगी. जो आपके कार्यों या रुचि को बेकार मानते हैं. लोगों की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप न करें. खाने पीने में परहेज करें.

स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता के चलते अनिद्रा की स्थिति बन रही हैं. तो अपनी दिनचर्या को नियमित करें.

आर्थिक स्थिति: किसी बड़े उद्देश्य के लिए किसी से धन की प्राप्ति हो सकती है. इस धन को देखकर अपनी नीयत खराब न करें.

रिश्ते: पैसों को रिश्तों के बीच न लाएं. इससे मन आहत हो सकता है.

