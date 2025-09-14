scorecardresearch
 

Dhanu Tarot Rashifal 14 September 2025: धनु राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 14 September 2025: कुछ समय से परिवार में किसी विवाह को लेकर काफी तनाव बना हुआ था. अब इस तनाव से बाहर आ सकते हैं. दोनों परिवारों के बड़े बुजुर्ग लोगों के समझाने पर सभी लोग अब इस विवाह के लिए अपनी अनुमति दे देंगे.

sagittarius horoscope
धनु (Sagittarius)

Cards:- Ten of cups

काफी समय बाद परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं. कार्य की अधिकता के चलते लंबे समय से परिजनों के साथ वक्त बिता नहीं पाएं. इस समय कार्य से लंबा अवकाश लेकर परिजनों के साथ कहीं घूमने की योजना बना सकते हैं. कार्य क्षेत्र में लंबे समय बाद कुछ अच्छी खबर मिल सकती हैं. कुछ नए अवसर आने की उम्मीद बन रही है. किसी नए अधिकारी के आने से कार्य क्षेत्र का वातावरण जोशीला और ऊर्जावान होने लगा है. कुछ नए बदलाव भी आते नजर आ सकते हैं. ये बदलाव अभी थोड़े अलग से लग सकते हैं. पर जल्द ही इन बदलावों से वातावरण में सकारात्मकता आने लगेगी. सभी लोग इन बदलावों से खुश होंगे. कुछ समय से परिवार में किसी विवाह को लेकर काफी तनाव बना हुआ था. अब इस तनाव से बाहर आ सकते हैं. दोनों परिवारों के बड़े बुजुर्ग लोगों के समझाने पर सभी लोग अब इस विवाह के लिए अपनी अनुमति दे देंगे.

स्वास्थ्य: खांसी जुकाम से काफी दिनों से ग्रस्त चले आ रहे हैं. हो सकता हैं,कि बार बार बुखार भी आ रहा हो.

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया पैसा उसने अच्छी योजना में निवेश कर दिया है. इस निवेश से अच्छा प्रतिफल मिलने की उम्मीद बनी हुई है.

रिश्ते: बच्चों के साथ सभी परिजन समुद्र किनारे जा सकते हैं. सभी लोग उत्साह से इस समय का आनंद लेंगे.

 

