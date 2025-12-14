scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Dhanu Tarot Rashifal 14 December 2025: धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति होगी बेहतर, स्थितियां होंगी अनुकूल

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 14 December 2025: कुछ लोग  योजना को असफल करने के लिए सक्रिय हो सकते  हैं.  इस समय आसपास के वातावरण से सावधान रहना बेहतर रहेगा.  लोगों को आगे की योजनाएं साझा ना करें. कुछ लोगों की सलाह पर कोई प्रतिक्रिया न दे. उसे अनसुना कर दें.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु (Sagittarius):-
Cards:- Ten of wands 

अचानक से व्यावसायिक और व्यक्तिगत क्षेत्र में कुछ जिम्मेदारियां आ सकती हैं.  आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे है. ऐसी स्थिति में शारीरिक श्रम की बजाय बुद्धि का उपयोग अति आवश्यक है.  बुद्धि का सही उपयोग कर अधिक श्रम किए बिना जिम्मेदारियों को पूरा किया जा सकता है.  कार्य की सफलता को लेकर चिंतित हो सकते हैं.  कुछ लोग  योजना को असफल करने के लिए सक्रिय हो सकते  हैं.  इस समय आसपास के वातावरण से सावधान रहना बेहतर रहेगा.  लोगों को आगे की योजनाएं साझा ना करें. कुछ लोगों की सलाह पर कोई प्रतिक्रिया न दे. उसे अनसुना कर दें.  सामने वाले को अपने कार्य के बारे में ऐसी कोई जानकारी ना दें.  जोआगे चलकर आपका अहित कर सकती हैं.  न्यायालय में चल रहे मुकदमे का फैसला ना हो पाने के कारण दुविधा हो सकती है. ऐसी कठिन परिस्थितियों में  आत्मविश्वास और संयम को बनाए रखें.  किसी भी स्थिति में ईश्वर पर विश्वास कम न होने दें. सही तरह से  कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें. अपने मन में नकारात्मकता ना आने दें. सही समय आने पर स्थितियां अनुकूल होने लगेंगी. इस बात पर विश्वास बनाए रखें. 

Advertisement

स्वास्थ्य: कोई पुरानी चोट पुनः दर्द दे सकती है घरेलू उपचार से इस समस्या का समाधान न करें.  चिकित्सक से परामर्श बेहतर रहेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

वृश्चिक राशि वालों को कार्यक्षेत्र में मिलेगी पदौन्नति, नई संपत्ति खरीदने का बन रहा है योग 
तुला राशि वालों के रुके हुए कार्य होंगे पूरे, प्राप्त हो सकता है कोई शुभ समाचार 
कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति में आएगी उतार चढ़ाव, विचारों में आएगी सकारात्मकता 
सिंह राशि वाले व्यवहार में रखें धैर्य-संयम, उच्च अधिकारियों का मिलेगा साथ 
कर्क राशि वालों त्वचा संबंधी दिक्कतों से रहना होगा दूर, वाणी पर रखें सयंम 

आर्थिक स्थिति: विदेश यात्रा के अवसर प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं.  किसी बड़ी योजना में धन निवेश करेंगे.

रिश्ते: परिवार की जिम्मेदारियां को अच्छे से निभाने का प्रयास करें.  क्रोध और चिडचिडाहट व्यवहार में कठोरता ला सकती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement