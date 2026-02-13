Dhanu Tarot Rashifal 13 February 2026: धनु राशि वालों को प्राप्त होगी आर्थिक सफलता, बड़े बुजुर्ग लोगों की बातों को अनदेखा न करें

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Judgement

और पढ़ें

यदि पूर्व से करीबी लोगों या मित्रों के साथ कुछ अनबन चली आ रही है. तो इस समय उन लोगों के साथ रिश्तों को सुधारने की कोशिश कीजिए. कुछ लोगों के मार्गदर्शन की जरूरत कार्यों को सही करने में पड़ सकती है. यह समय कृतज्ञता और दूसरे के प्रति सम्मान दर्शाने का है. किसी के द्वारा की गई मदद का आभार जरूर व्यक्त करें. लोगों की छोटी छोटी अपेक्षाओं को पूरा कर सकते है. किसी के भी साथ गलत व्यवहार न करें. कार्य क्षेत्र में यदि किसी सहयोगी की किसी गलती के चलते अपेक्षित सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है. तो इस बात को लेकर समस्या न बनाएं. सामने वाले की गलती पर उसे डांटने की जगह उसे गलती सुधारने का एक मौका और दिया जा सकता है. इससे सामने वाला दुगुनी गति से कार्य को सफलता तक ले जाने का सकारात्मक प्रयास जरूर करेगा. स्वविवेक से निर्णय लीजिए. दूसरों की सोच अपने निर्णय पर हावी न होने दे. सामने वाले के बात को जरूर सुनिए. किंतु अंतिम निर्णय आपका हो होना चाहिए. बड़े बुजुर्ग लोगों की बातों को अनदेखा न करें. आ रहे बदलावों को सकारात्मक रूप से स्वीकार करें.

Advertisement

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह की लापरवाही ना करें. चिकित्सक को परेशानी अवश्य बताएं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए छोटे-छोटे निवेश कर सकते हैं. इससे बचत करने की आदत बढ़ेगी.

रिश्ते: अपने प्रिय को उसकी गलतियों के लिए शर्मिंदा न करें. उसके लिए सामने वाले को दोषी न ठहराएं.

---- समाप्त ----