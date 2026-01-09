scorecardresearch
 
Dhanu Tarot Rashifal 9 January 2026: आर्थिक स्थिति सामान्य है,अतिविश्वास ना करें

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 9 January 2026: यदि कोई बार-बार अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है.तो सामने वाले से थोड़ी दूरी बना सकते हैं.किसी भी कार्य को जबरदस्ती से ना करें.

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Eight of swords

कुछ समय से किसीआर्थिक समस्या में खुद को जकड़ा हुआ महसूस कर रहे है.इस समय किसी आर्थिक सलाहकार की मदद ले सकते है.कुछ ऐसा कार्य न करें.जो आगे चलकर बड़ी मुसीबत में फंसा दें. ऐसे लोगों से दूर रहे.जिनका अतीत आपराधिक प्रवृत्ति का हैं.गलत सांग में फसने पर किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह ली जा सकती हैं.जो आपको इस दुविधा से बाहर निकाल दें.

आंखों पर बंधी अतिविश्वास की पट्टी को खोलिए.सामने वाले के बारे में बिना सभी जानकारी के उसको किसी भी तरह की जिम्मेदारी ना सौंपे. यदि कोई बार-बार अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है.तो सामने वाले से थोड़ी दूरी बना सकते हैं.किसी भी कार्य को जबरदस्ती से ना करें.सामने वाले को मना करने का साहस करें.किसी की निजी बातों को दूसरों के सामने उजागर न करें.किसी के साथ अभद्र भाषा या अपशब्दों का उपयोग न करें.कोई बड़ा परिवर्तन जल्द ही नजर आ सकता है.

स्वास्थ्य: जल्दबाजी के चक्कर में पैरों में चोट लगवा सकते हैं. इसके चलते चलने फिरने में काफी परेशानी अनुभव कर रहे हैं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य है.ज्यादा पैसे कमाने की चाह में गलत लोगों के संपर्क में आ सकते हैं.

रिश्ते: आंखों पर पट्टी बांधकर लोगों पर विश्वास ना करें. सामने वाले को परख कर ही आगे बढ़े.

