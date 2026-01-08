scorecardresearch
 
Dhanu Tarot Rashifal 8 January 2026: धनु राशि वाले रहन-सहन में लाएं सुधार, कार्यों को समय पर करें पूरा

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 8 January 2026: ईर्ष्यालु स्वभाव के चलते उदास और दुःखी हो सकते है. सकारात्मक विचारों  से समस्याओं से निजात पाई जा सकती है. अहम योजनाओं को समय पर पूरा करें. दूसरों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्चा न करें.

धनु (Sagittarius):-
Cards:- The High Priestess 

किसी धार्मिक कार्य में शामिल होंगे. अपनी कार्य शैली में अभी बदलाव न लाएं. लंबे समय से चली आ रही कड़वाहट को मिल बैठकर दूर करें. राजनीति से सम्बन्धित लोगों को किसी कार्य की सफलता को लेकर उत्साहित नहीं होना चाहिए. अपेक्षाकृत सफलता की प्राप्ति नहीं होगी.  रहन सहन में सुधार ला सकते है. भाई बहनों से अपने किसी कार्य की सही करने में मदद ले सकते है. ईर्ष्यालु स्वभाव के चलते उदास और दुःखी हो सकते है. सकारात्मक विचारों  से समस्याओं से निजात पाई जा सकती है. अहम योजनाओं को समय पर पूरा करें. दूसरों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्चा न करें. जीवन में संतुलन बनाए रखें. मन में कार्य को लेकर तनाव बढ़ सकता है. अपनी परेशानियों को मित्र या करीबी व्यक्ति के साथ साझा कर सकते है. अपने कार्यों को समय पर पूरा करें. व्यर्थ के कार्यों में समय व्यतीत करेंगे. थोड़ा समय खुद के लिए निकल सकते है. 

स्वास्थ्य: तली भुनी खाने की चीजों से किनारा करें. कमर का दर्द परेशान कर सकता है. 

आर्थिक स्थिति: इस समय किसी को पैसा उधार न दें. ज्यादा जरूरी होने पर लिखित में कार्य करें. 

रिश्ते: विवाह के बाद प्रिय का बदला स्वभाव अचंभित कर सकता है.

