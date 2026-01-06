scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Dhanu Tarot Rashifal 6 January 2026: धैर्य और संयम के साथ जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें, सफलता मिलेगी

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 6 January 2026: माता पिता के किसी सपने को साकार करने की पूरी तैयारी हो चुकी है. धैर्य और संयम के साथ जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें. कुछ कार्यों की गति धीमी जरूर हैं. लेकिन आपको विश्वास है. कि ये कोशिश स्थायित्व साबित होगी. 

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु(Sagittarius):-
Cards:- Three of Pentacles 
खुद के विचारों के चलते किसी से भी सलाह लेने का प्रयास नहीं कर रहे है. कार्यों में कुछ न कुछ बाधाएं आ सकती है. नए कार्य में अनुभवहीनता के चलते उच्च अधिकारी किसी अनुभवी व्यक्ति को आपके साथ नियुक्त कर सकते है. किसी धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते नजर आएंगे. सामने से आया प्रेम प्रस्ताव दुविधा में डाल सकता है. भावनाओं पर नियंत्रण रखें. किसी नए घर को खरीदने की तैयारी कर सकते है.

पैसों को सही व्यवसाय में लगाने की योजना बना सकते है. लोगों के साथ बेवजह उलझने की आदत को परिवर्तित करें. पारंपरिक व्यवसाय को शुरू करने की इच्छा मन में काफी समय से चल रही थी. उसको शुरू करने की कोशिश कर सकते है. माता पिता के किसी सपने को साकार करने की पूरी तैयारी हो चुकी है. धैर्य और संयम के साथ जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें. कुछ कार्यों की गति धीमी जरूर हैं. लेकिन आपको विश्वास है. कि ये कोशिश स्थायित्व साबित होगी. 

स्वास्थ्य : कार्य की अधिकता और अनियमित दिनचर्या ने स्वास्थ्य को खराब कर दिया है. खुद को स्वास्थ्य रखने का प्रयत्न करें. 

सम्बंधित ख़बरें

वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं, तालमेल बनाकर चलें
व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च कर सकते हैं, कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है
ज्यादा क्रोध आने पर खुद को शांत रखें, धन की आवक अच्छी रहेगी
किसी को पैसा उधार न दें, जरा सी चूक आर्थिक संकट का कारण बन सकती है
आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, कुछ नए अवसर लाभदायक साबित होंगे

आर्थिक स्थिति: लेन-देन में सभी जरूरी कागजातों को अच्छे से जांच कर ले. धन का निवेश कर सकते है. 

रिश्ते : मित्र के विवाह की तैयारियों में बढ़चढ़ कर भाग लेते नजर आएंगे. परिजनों के साथ धार्मिक स्थल पर जाएंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement