scorecardresearch
 

Feedback

आज 18 नवंबर 2025 धनु राशिफल: धनधान्य की वृद्धि बनी रहेगी, सभी को साथ लेकर चलेंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 18 November 2025, Sagittarius Horoscope Today: शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. आस्था में वृद्धि बनी रहेगी. चर्चा संवाद बेहतर रखेंगे. यात्रा पर जा सकते हैं. महत्वपूर्ण सभाओं में प्रमुखता से शामिल होंगे.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु - प्रतिभा प्रदर्शन से सभी को प्रभावित रकेंगे. लाभ्ज्ञ के अवसरों को बढ़ाएंगे. अनुकूल वातावरण से उत्साहित रहेंगे. दीर्घकालीन योजनाएं गति लेंगी. पेशेवर संबंधों को संवारेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. आस्था में वृद्धि बनी रहेगी. चर्चा संवाद बेहतर रखेंगे. यात्रा पर जा सकते हैं. महत्वपूर्ण सभाओं में प्रमुखता से शामिल होंगे. सहयोग बनाए रखेंगे. कारोबार अच्छा रहेगा. जिम्मेदारी निभाएंगे. संपर्क बढ़ाएंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. तैयारी व कौशल के साथ आगे बढ़ेंगे. बड़ा सोचेंंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक स्तर बेहतर बना रहेगा. लाभ पक्ष मजबूत होगा. पेशेवर गतिविधियां में आगे रहेंगे. सहकर्मी सहायक होंगे. कामकाजी सुविधाएं बढ़ेंगी. सम्मानित हो सकते हैं. उल्लेखनीय परिणाम बनेंगे.

धन संपत्ति - आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. धनधान्य की वृद्धि बनी रहेगी. अवसर प्राप्त होंगे. भेंटवार्ता में प्रभावशाली बने रहेंगे. व्यस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. मान सम्मान को बढ़ावा मिलेगा. महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साधेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

शुभ कार्यों को बढ़ावा देंगे, महत्वपूर्ण मामले हल होंगे 
धनु: प्रॉपर्टी से जुड़े काम बनेंगे, मन की चिंता दूरी होगी 
कामकाजी सुविधाएं बढ़ेंगी, सम्मानित हो सकते हैं 
किसी को उधार पैसा ना दें, उपाय- गाय को रोटी खिलाएं 
धनु राशि वाले इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे, करें हनुमान जी की पूजा 

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के मामले सुखद रहेंगे. संबंधों को प्राथमिकता में रखेंगे. मित्र सहयोगी होंगे. रिश्तों में संतुलन बना रहेगा. अपनी बात विश्वास से रखेंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. सभी को साथ लेकर चलेंगे. सहयोग समर्थन की भावना रखेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. मेलजोल के अवसर बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. प्रतिष्ठा पाएंगें. सूझबूझ सामंजस्य रखेंगे. जरूरी कार्य सधेंगे. उच्च मनोबल रखेंगे. उत्साह से कार्य करेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 1 3 7 और 9  

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्यं दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे फल मेवे और मिश्री बांटें. स्वर्ण धारण करें. व्यवस्था संवारें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement