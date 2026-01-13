आज 13 जनवरी 2026 धनु राशिफल: धनु राशि वाले नौकरी में पाएंगे पदौन्नति, प्रतियोगी परीक्षा में पाएंगे सफलता

धनु - आर्थिक चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे. जरूरी संवाद में संकोच दूर होगा. कारोबार में सक्रियता से काम लेंगे. मित्र संबंध सुधार पाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. पेशेवरता बढ़त बनी रहेगी. रुटीन संवरेगा. अवरोध दूर होंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त कर सकते हैं. सफलता की सीढ़ियां तेजी से चढेंगे. लाभ व्यापार बढ़ाने में सफल होंगे. चहुंओर श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे. करियर कारोबार में तेजी रखेंगे. कार्यों को पूरा करने का प्रयास रखेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कार्यविस्तार की संभावना बढ़ेगी. करियर कारोबार में फोकस रखेंगे. सक्रियता बनाए रहेंगे. लेनदेन में प्रभावी होंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. कार्य विस्तार में रुचि लेंगे. करियर व्यवसाय उम्मीद से अच्छा रहेगा.

धन संपत्ति- आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे. लंबित धन प्राप्त होगा. लोन मिलने की संभावना बनी हुई है. व्यापार में आर्थिक अवसर बढ़ेंगे. लाभ वृद्धि और प्रभाव बढे़ेगा. उद्योग में सुधार बना रहेगा. विभिन्न मामले हितकारी होंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक प्रदर्शन में धैर्य से आगे बढ़ें. मित्रों की मदद से उत्साहित रहेंगे. स्वजनों व प्रियजनों के साथ भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. परिस्थितियों में अनुकूलन बना रहेगा. प्रियजन से भेंट के अवसर बढ़ेंगे. जरूरी बात कह पाएंगे. मन में उत्साह रहेगा. उचित अवसर पर बात रखेंगे. गरिमा बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वरिष्ठों की सुनेंगे. प्रतिस्पर्धा रखेंगे. साथ सहयोग पाएंगे. वातावरण अनुकूल रहेगा. सबका ख्याल रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : सनराइज

आज का उपाय : अजर अमर अतुलित बल के धनी महावीर महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. विनम्रता बनाए रहें. जिद से बचें.

---- समाप्त ----