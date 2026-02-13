आज 13 फ़रवरी 2026 धनु राशिफल: सकारात्मकता बनी रहेगी, संवाद संचार बेहतर रहेंगे

धनु - आधुनिकता पर जोर बना रहेगा. रचनात्मक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. विविध मामलों में अच्छा करेंगे. संपर्क संवाद का क्षेत्र बड़ा होगा. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी. पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. स्मरण शक्ति को बल मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. संस्कार परंपराओं पर जोर रखेंगे. कला कौशल के धनी लोगों को आकर्षक् प्रस्ताव मिलेंगे. इच्छित कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे. विविध कार्योंं को बल मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में तेजी बनी रहेगी. चहुंओर इच्छित सफलता पाएंगे. अनुकूलन बढ़त पर रहेगा. व्यवसाय में प्रभावी रहेंगे. साहस और सूझबूझ रखेंगे. कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे.

धन संपत्ति- पेशेवर हितलाभ बढ़ाने में सफल होंगे. उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करेंगे. शुभ कार्य गति पाएंगे. नवीनता व भव्यता बढ़ेगी. विभिन्न प्रयासों में तेजी आएगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह बल पाएंगे. निजी संबंधों में आत्मविश्वास बढ़ेगा. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. करीबियों से मेलजोल बनाए रखेंगे. जिम्मेदारों से मेल मुलाकात होगी. भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे. मित्रभाव में वृद्धि होगी. सकारात्मकता बनी रहेगी. संवाद संचार बेहतर रहेंगे.



स्वास्थ्य मनोबल- जीवनस्तर ऊंचा होगा. व्यवहार में मिठास बनाए रखेंगे. खानपान प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. मनोबल में वृद्धि होगी.



शुभ अंक : 3 6 7 और 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. नवीनता अपनाएं.

---- समाप्त ----