आज 12 जनवरी 2026 धनु राशिफल: वरिष्ठों की सुनेंगे, साथ व सहयोग पाएंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 12 January 2026, Sagittarius Horoscope Today: वित्तीय मामलों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे. लंबित धन प्राप्त होगा. आर्थिक अवसरों में वृद्धि रहेगी. विविध गतिविधियों में उत्साहित रहेंगे. साज संवार बढ़ाएंगे.

धनु - आर्थिक कार्य बेहतर ढंग से आगे बढे़ेंगे. कामकाजी प्रयास सफल होंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. परिजन सहयोगी होंगे. आर्थिक लक्ष्य पाने में सफल होंगे. करियर विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. विभिन्न मामलों में इच्छित लाभ पाएंगे. करियर कारोबार में तेजी रखेंगे. विस्तार की संभावनाए बढ़ेंगी. नए स्त्रोत निर्मित होंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे.


नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार एवं प्रभाव में वृद्धि होगी. पेशेवरता बनी रहेगी. समकक्ष मदद बनाए रहेंगे. मेहनत से जगह बनाएंगे. पेशेवरता को बल मिलेगा. बड़ा करने का भाव रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे. लंबित धन प्राप्त होगा. आर्थिक अवसरों में वृद्धि रहेगी. विविध गतिविधियों में उत्साहित रहेंगे. साज संवार बढ़ाएंगे. नवीन मामले संवरेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे. पदस्पर मदद का प्रयास करेंगे. संबंधों में उत्साह रहेगा. प्रेम प्रसंगों में अनुकूलन रहेगा. प्रियजन से भेंट के अवसर बढ़ेंगे. जरूरी बात कह पाएंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. वार्ताएं सफल होंगी. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. गरिमा गोपनीयता बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- आवश्यक निर्णय लेंगे. खुशी बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. रहन सहन संवरेगा. वरिष्ठों की सुनेंगे. साथ व सहयोग पाएंगे.

शुभ अंक : 2 3 और 9

शुभ रंग : भगवा

आज का उपाय : भगवान शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम्् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. स्वयं पर ध्यान दें.

---- समाप्त ----
