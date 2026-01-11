scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 11 जनवरी 2026 धनु राशिफल: जोखिम के कार्यों में रुचि रहेगी, मूल्यवान भेंट मिल सकती है

Aaj ka Dhanu Rashifal 11 January 2026, Sagittarius Horoscope Today: लाभ प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा. जोखिम के कार्यों में रुचि रहेगी. मूल्यवान भेंट मिल सकती है. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. लाभकारी अवसरो में वृद्धि होगी. प्रबंधन पक्ष में रहेगा.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु - आर्थिक चर्चा संवाद में प्रभावी बने रहेंगे. कार्यक्षेत्र में उत्साह दिखाएंगे. सकारात्मक परिणामों से करियर व्यापार बढ़त पाएगा. लाभ संवार पर रहेगा. सहकर्मियों का समर्थन पाएंगे. वरिष्ठों का विश्वास जीतेंगे. उत्साहपूर्वक आगे बढ़ेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. पैतृक विषय पक्ष में रहेंगे. रीति नीति पर अमल रखेंगे. तर्कशील बने रहेंगे.योजनाएं उम्मीद के अनुरूप रहेंगी. आर्थिक उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. वाणिज्यिक गतिविधियां सकारात्मक रहेंगी. महत्वपूर्ण ं प्रयास बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर प्रयासों में सक्रियता बढेगी. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. उद्योग व्यापार में आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कार्यस्थल पर अधिकाधिक समय देंगे.

धन संपत्ति- लाभ प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा. जोखिम के कार्यों में रुचि रहेगी. मूल्यवान भेंट मिल सकती है. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. लाभकारी अवसरो में वृद्धि होगी. प्रबंधन पक्ष में रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

जवाबदेह बने रहेंगे, नियमों में विश्वास बढ़ेगा
आपकी नेतृत्व क्षमता और बढ़ेगी, प्रॉपर्टी से जुड़े काम बनेंगे
धनु राशि वालों को रहना होगा मानसिक तनाव से दूर, रुका हुआ मिल सकता है वापिस
काम में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति बेहतर होगी
कार्यगत लक्ष्य पाएंगे, कार्यक्षेत्र में समय देंगे

प्रेम मैत्री- भावनात्मक स्तर मजबूत बना रहेगा. विविध मामले सहजता से आगे बढेंगे. प्रेम संबंधों में शुभता रहेगी. आपसी मेलजोल को बढ़ाएंगे. मन की कह पाएंगे. प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे. अपनों से प्रेम स्नेह के संवाद बढ़ाएंगे. संबंधां को संवारेंगे. हर्ष आनंद में वृद्धि होगी. सभी प्रसन्न रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहारिक पक्ष मजबूत रहेगा. वचन निभाएं. वरिष्ठों से सलाह लेंगे. रुटीन संवारेंगे. जीत का भाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 3

Advertisement

शुभ रंग : सिंदूरी लाल

आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे, मिश्री और फल बांटें. लाभ बढ़ाएं. तेजी रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement