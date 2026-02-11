scorecardresearch
 
आज 11 फ़रवरी 2026 धनु राशिफल: धनु राशि वाले आर्थिक विषयों में विपक्षियों से सावधान रहें, न्यायिक मामलों में सजग रहें

Aaj ka Dhanu Rashifal 11 February 2026, Sagittarius Horoscope Today: संबंधों के प्रति संवेदनशीलता बनी रहेगी. करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा. व्यवसायिक गलतियां करने से बचें. बहस विवाद में न पड़ें. निजी मामलों में स्पष्टता बनाए रखें.

धनु - समय दबाव का संकेतक है. अतिउत्साह अथवा अन्य के प्रभाव में आकर कोई निर्णय न लें. नीति नियमों का पालन बनाए रखें. निवेश कार्यों को गति दे सकते हैं. रिश्तों में सहजता व विश्वसनीयता बढे़गी. व्यवस्था का सम्मान बनाए रखें. दूर देश की यात्रा पर जा सकते हैं. संबंधों के प्रति संवेदनशीलता बनी रहेगी. करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा. व्यवसायिक गलतियां करने से बचें. बहस विवाद में न पड़ें. निजी मामलों में स्पष्टता बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- करियर में अनुशासन बनाए रहें. आर्थिक विषयों में विपक्षियों से सावधान रहें. वैदेशिक मामले पक्ष में बनेंगे. पेशेवरता पर फोकस बढ़ाएं. कामकाज में स्मार्टनेस बनाए रखें.

धन संपत्ति- लेनदेन में जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर कार्यों में व्यस्तता रहेगी. अफवाहों पर ध्यान न दें. ढिलाई से बचें. बजट पर नियंत्रण बनाए रखें. खर्च पर जोर रहेगा. न्यायिक मामलों में सजग रहें.

प्रेम मैत्री- करीबियों की सुनें. अपनों की खूबियों पर ध्यान दें. भावनात्मक प्रयासों में संवार बनी रहेगी. धैर्यपूर्वक संबंध संवारेंगे. मित्रों संग सहजता रखेंगे. प्रेम स्नेह को मजबूती मिलेगी. स्वजनों को पसंदीदा उपहार भेंट कर सकते हैं. सकारात्मकता बढ़ाए रहें. आवश्यक चर्चा से जुड़ें.

स्वास्थ्य मनोबल- क्षमता अनुरूप दान दें. धर्म पालन बनाए रहें. चर्चा में विवाद को टालें. सेहत के प्रति सजग रहें. आत्मअनुशासन बढ़ाएं. धूर्तां से दूरी बनाकर रखें.

शुभ अंक : 1, 2 और 3

शुभ रंग : ऐप्पल ग्रीन

आज का उपाय : सिद्धी विनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. विनम्र रहें.

