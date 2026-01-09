scorecardresearch
 
आज 9 जनवरी 2026 धनु राशिफल: धनु राशि वालों को रहना होगा मानसिक तनाव से दूर, रुका हुआ मिल सकता है वापिस

Aaj ka Dhanu Rashifal 9 January 2026, Sagittarius Horoscope Today: सबको साथ लेकर चलेंगे.  सफलता का भाव बना रहेगा.  लाभ वृद्धि के अवसर रहेंगे.  पदोन्नति के संकेत हैं.  महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे.  सबका सहयोग समर्थन पाएंगे.  वार्ताएं हितकर बनी रहेंगी. 

sagittarius horoscope
धनु - विपक्षी सक्रियता बनाए रहेंगे.  वक्त-प्रबंधन के मामलों में सजगता दिखाएं.  पैतृक विषय गति लेंगे.  योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे.  लगन से लक्ष्य पाएंगे.  पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा.  प्रशासनिक मामले हलचल में रहेंगे. पेशेवर उपलब्धियां हासिल करेंगे.  उद्यमी तेजी बनाए रखेंगे.  सबको साथ लेकर चलेंगे.  सफलता का भाव बना रहेगा.  लाभ वृद्धि के अवसर रहेंगे.  पदोन्नति के संकेत हैं.  महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे.  सबका सहयोग समर्थन पाएंगे.  वार्ताएं हितकर बनी रहेंगी. 

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर कार्यों से जुड़ाव बढ़ाएंगे.  परस्पर सहयोग व संतुलन रखेंगे.  अधिकारीगण प्रसन्न रहेंगे. प्रबंधन के प्रयास बनेंगे.  लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे.  सक्रियता से कार्य करेंगे.  प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. 

धन संपत्ति- सुविधा संसाधन बढ़ाएंगे.  महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे.  नीति नियम के पालन में सफल होंगे.  शासन के कार्य पक्ष में बनेंगे.  जिम्मेदारों से भेंट होगी.  विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली रहेंगे.  आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. 

प्रेम मैत्री- घर परिवार में समय देंगे.  करीबियों से मन की बात कह पाएंगे.  व्यक्तिगत मामले सुखद रहेंगे.  शुभकर सूचना मिल सकती है.  तुरत प्रतिक्रिया देने से बचें.  अपनों का सहयोग समर्थरन पाएंगे.  सहकारिता की भावना बढ़ेगी.  बड़ी सोच रखेंगे.  संपर्क संवाद संवरेंगे.  वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. 

स्वास्थ्य मनोबल- निर्णय में सहज रहेंगे.  कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.  सेहत सुधार पाएगी.  शारीरिक दोष दूर होंगे. उत्साह मनोबल में वृद्धि रहेगी.  सामंजस्य बढ़ाएंगे. 

शुभ अंक : 2 3 6 9

शुभ रंग : वासंती

आज का उपाय : असुरनाशिनी सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.  चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.  ध्यान तप बढ़ाएं. 

