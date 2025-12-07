आज 7 दिसंबर 2025 धनु राशिफल: मित्र से आदर स्नेह रहेगा, प्रियजनों को समय देंगे

धनु- कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षा योजनाओं को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. मान सम्मान बढ़त पर रहेगा. आस्था संस्कार पर जोर रखेंगे. भव्यता और साज सज्जा पर जोर रहेगा. जीवन स्तर संवरेगा. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. लोकप्रियता बढ़ेगी. लाभ बढ़त पर रहेगा. श्रेष्ठ कार्यों से जुड़ेंगे. नए लोगों से भेंट व चर्चा में सहज रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय-योजनाओं व प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. पेशेवर सफलता पाएंगे. वरिष्ठों को साथ लेकर चलेंगे. प्रबंधन में बेहतर बने रहेंगे. साझा प्रयासों पर जोर रहेगा. कामकाज में सुखद स्थिति बढ़त पर रहेगी.

धन संपत्ति- धनलाभ अपेक्षित बना रहेगा. विभिन्न कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ेंग. साख सम्मान में वृद्धि होगी. योजनाओं को गति देंगे. सभी का सहयोग रहेगा. संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे. साहस दिखाएंगे.

प्रेम मैत्री- घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा. सपरिवार सुख सौख्य साझा करेंगे. जीवन में उमंग उत्साह बना रहेगा. मन के मामले सुखद रहेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. अतिथि सत्कार में आगे रहेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. मित्र प्रसन्न रहेंगे. वचन पालन रखेंगे. आदर स्नेह रहेगा. प्रियजनों को समय देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- तेजी व सक्रियता बढ़ाएंगे. संग्रह संरक्षण पर जोर बना रहेगा. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा. मनोबल बढ़ेगा. समन्वय सक्रियता बढ़ाएंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 1 3 और 7

शुभ रंग : लाल चंदन

आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. सहकार बढ़ाएं.

---- समाप्त ----