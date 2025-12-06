scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 6 दिसंबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वाले करियर में संतुलन बढ़ाएंगे, निजी संबंधों में वृद्धि होगी

Aaj ka Dhanu Rashifal 6 December 2025, Sagittarius Horoscope Today: उपलब्धियां से उत्साहित रहेंगे. बड़े लक्ष्य बनाएंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. कार्ययोजनाओं को गति देंगे. साझेदारी से सफलता मिलेगी. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. कार्यों में पहल बनाए रखें.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु - घर में परस्पर प्रीति और विश्वास से सुख में वृद्धि होगी. रिश्तों को मजबूत बनाए रहेंगे. साझीदारी बढ़ाने की कोशिश रहेगी. करियर कारोबार में गति आएगी. विभिन्न मोर्चां पर सकारात्मक परिणाम बनेंगे. दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा. उपलब्धियां से उत्साहित रहेंगे. बड़े लक्ष्य बनाएंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. कार्ययोजनाओं को गति देंगे. साझेदारी से सफलता मिलेगी. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. कार्यों में पहल बनाए रखें. आसपास हर्ष आनंद का वातावरण बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- साझीदारी के मामले उचित दिशा में बने रहेंगे. विविध कार्यों में गति लाएंगे. कार्यगति तेज रखेंगे. उद्योग व्यापार में शुभता बनाए रखेंगे. कारोबार बढ़त पर रहेगा. सक्रियता व रुटीन रखेंगे.

धन संपत्ति- पेशेवर उत्साह से आगे बढ़ेंगे. करियर में संतुलन बढ़ाएंगे. आर्थिकी बेहतर बनाए रखेंगे. धनधान्य के मामले पक्ष में रहेंगे. हितलाभ बढ़त पर रहेगा. स्थायित्व पर जोर रखेंगे. भूमि भवन के मामले सकारात्मक रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

व्यवस्था पर जोर दें, बजट से चलेंगे 
धनु: किसी बात को लेकर मन में चिंता रहेगी, कोई भी काम करने में जल्दबाजी ना दिखाएं 
उधार बढ़ाने से बचें, सेवाक्षेत्र में तुलनात्मक बेहतर परिणाम बनेंगे 
धनु: भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी 
धनु राशि वाले करियर व्यापार में तेजी बनाए रखेंगे, रिश्तों में विनम्रता रखेंगे 

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में आपसी भरोसा बढेगा. साथीगण सहयोगी होंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. प्रियजन से भेंट होगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे. स्वजनों का साथ मिलेगा. निजी संबंधों में वृद्धि होगी. भावनात्मक मामले प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रहेंगे. रिश्तों को बल मिलेगा. व्यवहार में सहज रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विनय विवेक से काम लेंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. स्मरणीय पल बनेंगे. स्वास्थ्य समस्याएं दूर रहेंगी. प्रभाव से बात रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 3 6 8 और 9

शुभ रंग : पीतांबरी

आज का उपाय :  शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. हनुमानजी के दर्शन करें. काली वस्तुएं दान दें. जिम्मेदारी लेने से पीछे न हटें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement