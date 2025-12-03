scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 3 दिसंबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वाले करियर व्यापार में तेजी बनाए रखेंगे, रिश्तों में विनम्रता रखेंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 3 December 2025, Sagittarius Horoscope Today: शिक्षा व प्रशिक्षण पर ध्यान देंगे. रचनात्मक कार्यों से जुडेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत बेहतर रहेगा. लाभ बढ़त पर बना रहेगा. प्रिय के साथ स्मरणीय समय बिताएंगे.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु - दिल की बात किसी खास से कहने के लिए अच्छा समय है. भावनात्मक संबंध संवार पाएंगे. बौद्धिक कार्यों में रुचि रहेगी. शिक्षा व प्रशिक्षण पर ध्यान देंगे. रचनात्मक कार्यों से जुडेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत बेहतर रहेगा. लाभ बढ़त पर बना रहेगा. प्रिय के साथ स्मरणीय समय बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. भावुकता पर नियंत्रण रहेगा. स्पष्टता बनाए रखेंगे. मित्रों का समर्थन रहेगा. स्वाध्याय को बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय-  नवीन मामलों में गति आएगी. सफलता प्रतिशत संवार पर रहेगा. करियर व्यापार में तेजी बनाए रखेंगे. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. पेशेवर मामलों प्रतिभा कौशल से जगह बनाएंगे. आधुनिक विषयों में रुचि बढ़ेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक बल पाएगा. कारोबार सकारात्मक बना रहेगा. वित्तीय लेनदेन पर फोकस बढाए रखेंगे. बचत पर जोर होगा. साख संवार पाएगी. प्रशासन व प्रबंधन को बल मिलेगा. अन्य के प्रभाव में जल्द नहीं आएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

धनु राशि वाले करियर पर रखेंगे फोकस, भ्रमण मनोरंजन में रुचि रहेगी 
धनु: यात्रा से लाभ होगा, करियर में तरक्की के अवसर मिलेंगे 
यात्रा से लाभ होगा, जरूरी टिप- आलस्य से बचें 
जिद व अहंकार में नहीं आएं, नियमित जांच रखें 
आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, उपाय- चींटियों को गुड़ और आटा मिला कर खिलाएं 

प्रेम मैत्री- निजी विषयों में पहल व भेंटवार्ता बनाए रखेंगे. हर्ष आनंद के मौके बनेंगे. प्रेम स्नेह का पक्ष मजबूत रहेगा. निजी संबंध मजबूत रहेंगे. रिश्तों में विनम्रता रखेंगे. वादा वचन निभाएंगे. सुखद पलों की निर्मिति होगी. मित्रों से मुलाकात होगी. खुशियों को साझा करेंगे. रिश्तों में भरोसा रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- कलात्मकता बल पाएगी. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. बुद्धि विवेक से कार्य आगे बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 3 6 9

शुभ रंग : पाइनपेल

आज का उपाय : भगवान सिद्धीविनायक श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. सहकारिता का भाव बनाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement