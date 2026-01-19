scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Meen Tarot Rashifal 19 January 2026: मानसिक तनाव बढ़ सकता है, रिश्तो में दूरी आएगी

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 19 January 2026: किसी बड़ी संपत्ति को खरीदने की लंबे समय से मन में इच्छा बनी हुई है.इसके चलते अपने परिजनों से बात करने का प्रयास कर सकते हैं

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

12.मीन (Pisces):-
Cards:- Ace of pentacles 
पुराने कार्यों का अच्छा प्रतिफल मिल सकता है.जिससेअचानक सेअच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है.कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे अवसर मिल सकते है.जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं.आप इस बात को अनुभव कर सकते हैं कि इस समय कार्य क्षेत्र में आने वाली कठिन परिस्थितियों का समाधान आसानी से करने में खुद को सक्षम महसूस कर रहे हैं.जीवनसाथी के साथ अभी तक जिस भी तरह के तनाव में आपका रिश्ता आ चुका है. उस में भी अब राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है.

किसी बड़ी संपत्ति को खरीदने की लंबे समय से मन में इच्छा बनी हुई है.इसके चलते अपने परिजनों से बात करने का प्रयास कर सकते हैं.मन में आध्यात्मिक विचारों की बढ़ोतरी हो सकती हैं.इस समय परिस्थितियों की सकारात्मक के चलते आप अपने भविष्य में अपनी आर्थिक स्थिति  की स्थिरता को सुनिश्चित करने का प्रयास कर सकते हैं.जल्द ही नौकरी में परिवर्तन के साथ अच्छे वेतन वृद्धि की प्राप्ति होने की संभावना नजर आ रही है.परिवार में किसी नन्हे शिशु के आगमन से हो सकता है. 

स्वास्थ्य: गर्भवती स्त्री अपना ख्याल सजगता से रखें.इस समय किसी भी तरह का मानसिक तनाव गर्भपात की स्थिति ला सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

सिरदर्द बढ़ सकता है, पैसा मिल सकता है
सावधानी से चलें, चोट लग सकती है
घमंड ना करें, माफी मांग सकते हैं
कर्ज बढ़ सकता है, आयोजन में शामिल होंगे
खानपान में सुधार लाएं,धन को निवेश कर सकते हैं

आर्थिक स्थिति: अपनी निजी संपत्ति को व्यवसाय संपत्ति में बदलने की सोच को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं.इस तरह आप आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

Advertisement

रिश्ते: जीवनसाथी के मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें.किसी भी तरह का तनाव रिश्तो में और अधिक दूरी ला सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement