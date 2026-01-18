scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Meen Tarot Rashifal 18 January 2026: वेतन वृद्धि न होने के कारण उधार लेना पड़ सकता है, खर्चों पर रोक लगाएं

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 18 January 2026: अतीत की गलतियों को ना गिनते रहें. यदि इस समय अतीत में हुई बातें भुला नहीं पाएंगे. तो हो सकता हैं कि आपके कार्यों की सफलता पर इसका प्रतिकूल असर पड़े. इसलिए थोड़ा सजग रहें. 

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन (Pisces):-
Cards:- Seven of pentacles
अपनी वित्तीय स्थिति से असंतुष्ट हो सकते है. कार्यों मै सफलता प्राप्ति में देर होने से अपेक्षानुसार लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाएगी. इस बात से थोड़ा चिंता हो सकती है. इस स्थिति में मन कार्यों से थोड़ा भटक सकता है. इस भटकाव को रोके. लक्ष्य की तरफ पूरा ध्यान केंद्रित करें. जिससे आगे अच्छी सफलता को प्राप्त किया जा सकें. सकारात्मक विचारों को लेकर कार्य की पुनः शुरुआत करें. जो भी हुआ है. उसको स्वयं के ऊपर हावी न होने दें. रिश्तों में आई कटुता को कम करें.

इस समय दीर्घ अवधि और बेहतर संयोजन की योजना बनाने की आवश्यकता है. इस समय थोड़ी सी भी असावधानी शिखर तक पहुंचने में वंचित कर सकती है. आगे बढ़कर अपने लिए सफलता प्राप्त करने के प्रयास करें. पुरानी गलतियों का दोहराव न करें. कोशिश करें कि स्थितियों को स्वयं के अनुकूल बनाएं.

अतीत की गलतियों को ना गिनते रहे. यदि इस समय अतीत में हुई बातें भुला नहीं पाएंगे. तो हो सकता हैं कि आपके कार्यों की सफलता पर इसका प्रतिकूल असर पड़े. इसलिए थोड़ा सजग रहें. 

स्वास्थ्य:कार्य की अधिकता और लगातार यात्राओं के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. कुछ दिनों का अवकाश लेकर खुद को विश्राम देना बेहतर होगा. 

सम्बंधित ख़बरें

किसी की निजी जिंदगी या रिश्ते में दखल न दें, लोगों का सम्मान करें
धैर्य और संयम से कम लें, जल्दबाजी और जिद बड़ा नुकसान दे सकती है
धैर्य, संयम और सावधानी से कार्य करें, किसी बात का भ्रम न पालें
खर्चों पर लगाम रखें, जमा पूंजी को व्यर्थ में खर्च न होने दें
खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं, शांति-सुकून के लिए प्रयास करें

आर्थिक स्थिति: लंबे समय से वेतन वृद्धि न होने के कारण किसी से पैसा उधार लेना पड़ सकता है. खर्चों पर रोक लगाएं. 

Advertisement

रिश्ते: यदि आप किसी रिश्ते में पूरी तरह खुश नहीं हैं. तो सामने वाले के साथ अच्छे से बातचीत करना एक बेहतर प्रयास होगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement