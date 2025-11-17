Meen Tarot Rashifal 17 November 2025: अपरिचित से सावधान रहें, समस्याओं के समाधान ढूंढेंगे

मीन (Pisces):-

Cards:- Wheel of Fortune

कुछ समय से जीवन में ऐसी कठिन परिस्थितियों आपके सामने आई हुई है.जिनके चलते आप खुद को बेबस और निराश महसूस कर सकते हैं. इस स्थिति में कोई भी आपके सहयोग के लिए आगे बढ़ता नजर नहीं आ रहा है.अचानक से आप ऐसा महसूस करेंगे.कि स्थितियों में चमत्कारी ढंग से बदलाव आने शुरू हो गए हैं. अभी तक जिन कठिन परिस्थितियों के समाधान आपको नहीं मिल पा रहे थे. उनके समाधान धीरे-धीरे मिलने शुरू हो सकते हैं. कोई ऐसा व्यक्ति आपकी सहायता के लिए आगे आ सकता है.जो कि आपका अपरिचित हो. उससे हुई एक ही मुलाकात के बाद वह आपकी समस्याओं के समाधान ढूंढने में आपकी मदद करने को तैयार हो सकता हैं.आप अपने ईश्वर का आभार व्यक्त करेंगे. कि उनकी सहायता से आप अपने कार्यों को अच्छे से सफल बनाने में सक्षम हो सके हैं.

किसी बड़े व्यवसाय में साझेदारी का प्रस्ताव भी मिल सकता ह. इस प्रस्ताव पर सोच विचार के लिए थोड़ा समय लग सकता है. इस समय आप सामने वाले की मंशा को समझने का भी प्रयास करेंगे. ऐसे कार्य जिनमें काफी समय से कोई भी गति नजर नहीं आ रही थी. उनमें भी धीरे-धीरे गति आई हुई नजर आएगी. आपके बिगड़े हुए रिश्ते भी इस समय सुधारते हुए देखेंगे. प्रेम संबंध में पहले से अधिक मधुरता आ सकती है. मनचाही नौकरी अच्छी वेतन के साथ प्राप्त होने की संभावना भी नजर आ रही है.आप ऐसा अनुभव करेंगे कि जैसे आपकी किस्मत पूरी तरह आपके पक्ष में होकर अच्छे प्रतिफल लेकर आ रही है.

स्वास्थ्य: किसी पुरानी बीमारी की समस्या से निजात मिल सकती है.इससे आप राहत महसूस करेंगे.

आर्थिक स्थिति: अपनी छोटी-छोटी बचत से प्राप्त धनराशि को किसी अच्छे निवेशक की सलाह पर ऐसी योजना में निवेश कर सकते हैं. जो की अच्छा लाभ लेकर आए.

रिश्ते: प्रिय के साथ ज्यादा समय व्यतीत कर सकते हैं. इससे आप दोनों के रिश्ते की मधुरता बढ़ती जाएगी.

