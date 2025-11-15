Meen Tarot Rashifal 15 November 2025: दुर्घटना का शिकार हो सकते है, खर्चों को सीमित करें

मीन (Pisces):-

Cards:- The Fool

कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव के चलते आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. इस समय कार्य की सफलता से आपके लिए आगे के अच्छे अवसर प्राप्त करने खुल सकता है.जल्द ही किसी बड़ी परियोजना में कार्य करने का अवसर आपको मिल सकता है.इस कार्य में आपके साथ कार्य करने वाले सहयोगियों के साथ आप अच्छे से सामंजस्य स्थापित कर सकेंगे.अपने कार्य को लेकर आपका नजरिया और लोगों से भिन्न हो सकता है. जिसके चलते सामने वालों से वैचारिक मतभेद होने की संभावना बढ़ रही है. विवाह को लेकर आप काफी परेशान हो सकते हैं .

जिस व्यक्ति के साथ आप विवाह करने की इच्छा रखते हैं.उसकी आर्थिक स्थिति आपके समान न होने के कारण आपके परिजन इस विवाह के लिए सहमति नहीं दे रहे हैं.आप दोनों कुछ करीबी मित्रों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं. किसी भी तरह का ऐसा जोखिम अभी ना उठाएं. जो आपके रिश्तों में कड़वाहट ले आएं.इस समय अपने कदम सोच समझकर उठाएं.जरा से भी गलती आगे भविष्य में परेशानी उत्पन्न कर सकती हैं.

स्वास्थ्य: जल्दबाजी में कार्यों को पूरा न करें.इससे आप किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते है.

आर्थिक स्थिति: अपने खर्चों को सीमित करें.जल्द ही परिवार में कोई स्थिति निर्मित हो सकती है.जिसके लिए आपको पैसों की आवश्यकता पड़ सकती हैं.

रिश्ते: लोगों के साथ अपना व्यवहार मधुर बनाएं.व्यवहार की कठोरता लोगों के साथ आपके रिश्ते खराब कर सकती हैं.

